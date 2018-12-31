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31.12.2018 02:52
Рубрика: Культура

Карнавальная ночь Валерия Кичина

Текст: Ядвига Юферова
У нашего замечательного коллеги сегодня юбилей. По текстам Кичина можно изучать не только историю кино и общественных страстей вокруг важнейшего из искусств. Валерий Семенович впервые в отечественной журналистике придумал онлайн-кинофестиваль "Дубль дв@". Кстати, в новом году он пройдет уже в десятый раз.

"Дубль дв@" дает возможность увидеть хорошее, но не получившее широкого проката, "неизвестное кино России" в любой точке не только страны, но и мира.

Необыкновенный фашизм. О "Рае" Андрея Кончаловского

За эти годы около 200 игровых, документальных и анимационных конкурсных фильмов, отобранных бессменным программным директором Валерием Кичиным, посмотрели зрители почти в ста странах мира: у фестиваля "Российской газеты" сложилась своя преданная, активная и благодарная аудитория.

Праздник Кичина - значит, праздник у читателей, почитателей умных и талантливых, яростных и принципиальных рецензий и репортажей с ведущих мировых кинофестивалей. Но мы-то знаем, что театральный Екатеринбург он любит не меньше, чем киношные Канны.

Что за профессия - создатель? Интервью с Николаем Лебедевым

Валерий Семенович более полувека в профессии - с блеском текстов и золотой россыпью людей. В его магнитном круге Людмила Гурченко и Эльдар Рязанов, Сергей Соловьев и Владимир Меньшов, Алла Сурикова и Александр Митта, Марк Захаров и Николай Коляда… А сколько новых молодых имен восхищенно открыл Валерий Семенович!

С днем рождения, коллега!

Каждый сеанс - 48 часов. К открытию VIII "Дубль дв@"

Поздравления от первого лица

Алла Ильинична Сурикова, режиссер:

Дорогой Валерочка! Любимый, нежный, умный, талантливый! Я очень рада, что имею возможность через самую лучшую газету - самую красивую, самую толстую, самую востребованную газету - поздравить тебя с днем рождения и пожелать тебе отличного настроения и друзей, хорошего года, чтоб Свинья была к тебе благожелательна, поскольку она веселая, добрая, денежная. Я думаю, что она будет хрюкать в твою пользу! Будь здоров, дорогой!

Целую тебя, Алла Сурикова

Как меня расстреляли. Канны: наш корреспондент на сеансе виртуальной реальности

Александр Анатольевич Прошкин, режиссер:

Я хочу пожелать Валерию Семеновичу крепчайшего здоровья, оптимизма и сюрпризов от нашего кинематографа, который он так знает, ценит и любит и в котором он существует уже много лет! Его оценки и мнение, его реакции на кино нам чрезвычайно важны и интересны. Он много делает - не хочу говорить для "пропаганды" - скорее, чтобы зритель дышал кинематографом.

Хочу пожелать, повторюсь, здоровья, а также впечатлений, полнокровной жизни, множества интересных произведений, которые бы его волновали и воодушевляли! Мы его очень любим вот уже много лет. Это человек очень доброжелательный, чрезвычайно знающий и любящий кинематограф, лишенный высокомерия, которое иногда у критиков встречается. Он чудесный!

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Лев Александрович Данилкин, редактор отдела культуры "РГ":

Дорогой Валерий Семенович!

Считается, что для человека, пишущего о кино, главное - глаз, но на самом деле - слух, конечно. У Вас поразительный слух - на слово и то, что называется "музыка языка". Так что неудивительно, что Вы и есть тот камертон, по которому мы все настраиваемся.

Мне, конечно, повезло оказаться Вашим формальным редактором и запойным - читателем.

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Однако ж главные Ваши читатели - конечно же, не мы, а те, кто видят Ваши тексты "с той стороны". Для них, настоящих читателей, Валерий Семенович, каждый Ваш текст - как "Прибытие поезда" для первых кинозрителей: ошеломительное, невиданное и неслыханное зрелище, которое запоминается на всю жизнь.

Что ж, пусть этот поезд продолжает ходить точно по расписанию - и увозить своих пассажиров в прекрасное далеко.

С днем рождения Вас, дорогой Валерий Семенович!

Игорь Николаевич Вирабов, писатель, журналист "РГ":

Дорогой Валерий Семенович!

Вы надежны и верны, как броненосец "Потемкин". Только Вы круче Эйзенштейна, он был черно-белый, а Вы современны, цветны и оцифрованны. Не пора ли выпить за победу мощного цветного, бронированного над однобоким черно-белым? Давно пора. И ну его, Потемкина. За броненосца "Кичин"!

Культура Кино и ТВ Наше кино Общество СМИ и соцсети Кино и театр с Валерием Кичиным РГ-Фото
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