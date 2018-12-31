Карнавальная ночь Валерия Кичина

У нашего замечательного коллеги сегодня юбилей. По текстам Кичина можно изучать не только историю кино и общественных страстей вокруг важнейшего из искусств. Валерий Семенович впервые в отечественной журналистике придумал онлайн-кинофестиваль "Дубль дв@". Кстати, в новом году он пройдет уже в десятый раз.

"Дубль дв@" дает возможность увидеть хорошее, но не получившее широкого проката, "неизвестное кино России" в любой точке не только страны, но и мира.

За эти годы около 200 игровых, документальных и анимационных конкурсных фильмов, отобранных бессменным программным директором Валерием Кичиным, посмотрели зрители почти в ста странах мира: у фестиваля "Российской газеты" сложилась своя преданная, активная и благодарная аудитория.

Праздник Кичина - значит, праздник у читателей, почитателей умных и талантливых, яростных и принципиальных рецензий и репортажей с ведущих мировых кинофестивалей. Но мы-то знаем, что театральный Екатеринбург он любит не меньше, чем киношные Канны.

Валерий Семенович более полувека в профессии - с блеском текстов и золотой россыпью людей. В его магнитном круге Людмила Гурченко и Эльдар Рязанов, Сергей Соловьев и Владимир Меньшов, Алла Сурикова и Александр Митта, Марк Захаров и Николай Коляда… А сколько новых молодых имен восхищенно открыл Валерий Семенович!

С днем рождения, коллега!

Поздравления от первого лица