Карнавальная ночь Валерия Кичина

"Дубль дв@" дает возможность увидеть хорошее, но не получившее широкого проката, "неизвестное кино России" в любой точке не только страны, но и мира.
За эти годы около 200 игровых, документальных и анимационных конкурсных фильмов, отобранных бессменным программным директором Валерием Кичиным, посмотрели зрители почти в ста странах мира: у фестиваля "Российской газеты" сложилась своя преданная, активная и благодарная аудитория.
Праздник Кичина - значит, праздник у читателей, почитателей умных и талантливых, яростных и принципиальных рецензий и репортажей с ведущих мировых кинофестивалей. Но мы-то знаем, что театральный Екатеринбург он любит не меньше, чем киношные Канны.
Валерий Семенович более полувека в профессии - с блеском текстов и золотой россыпью людей. В его магнитном круге Людмила Гурченко и Эльдар Рязанов, Сергей Соловьев и Владимир Меньшов, Алла Сурикова и Александр Митта, Марк Захаров и Николай Коляда… А сколько новых молодых имен восхищенно открыл Валерий Семенович!
С днем рождения, коллега!
Поздравления от первого лица
Алла Ильинична Сурикова, режиссер:
Дорогой Валерочка! Любимый, нежный, умный, талантливый! Я очень рада, что имею возможность через самую лучшую газету - самую красивую, самую толстую, самую востребованную газету - поздравить тебя с днем рождения и пожелать тебе отличного настроения и друзей, хорошего года, чтоб Свинья была к тебе благожелательна, поскольку она веселая, добрая, денежная. Я думаю, что она будет хрюкать в твою пользу! Будь здоров, дорогой!
Целую тебя, Алла Сурикова
Александр Анатольевич Прошкин, режиссер:
Я хочу пожелать Валерию Семеновичу крепчайшего здоровья, оптимизма и сюрпризов от нашего кинематографа, который он так знает, ценит и любит и в котором он существует уже много лет! Его оценки и мнение, его реакции на кино нам чрезвычайно важны и интересны. Он много делает - не хочу говорить для "пропаганды" - скорее, чтобы зритель дышал кинематографом.
Хочу пожелать, повторюсь, здоровья, а также впечатлений, полнокровной жизни, множества интересных произведений, которые бы его волновали и воодушевляли! Мы его очень любим вот уже много лет. Это человек очень доброжелательный, чрезвычайно знающий и любящий кинематограф, лишенный высокомерия, которое иногда у критиков встречается. Он чудесный!
Лев Александрович Данилкин, редактор отдела культуры "РГ":
Дорогой Валерий Семенович!
Считается, что для человека, пишущего о кино, главное - глаз, но на самом деле - слух, конечно. У Вас поразительный слух - на слово и то, что называется "музыка языка". Так что неудивительно, что Вы и есть тот камертон, по которому мы все настраиваемся.
Мне, конечно, повезло оказаться Вашим формальным редактором и запойным - читателем.
Однако ж главные Ваши читатели - конечно же, не мы, а те, кто видят Ваши тексты "с той стороны". Для них, настоящих читателей, Валерий Семенович, каждый Ваш текст - как "Прибытие поезда" для первых кинозрителей: ошеломительное, невиданное и неслыханное зрелище, которое запоминается на всю жизнь.
Что ж, пусть этот поезд продолжает ходить точно по расписанию - и увозить своих пассажиров в прекрасное далеко.
С днем рождения Вас, дорогой Валерий Семенович!
Игорь Николаевич Вирабов, писатель, журналист "РГ":
Дорогой Валерий Семенович!
Вы надежны и верны, как броненосец "Потемкин". Только Вы круче Эйзенштейна, он был черно-белый, а Вы современны, цветны и оцифрованны. Не пора ли выпить за победу мощного цветного, бронированного над однобоким черно-белым? Давно пора. И ну его, Потемкина. За броненосца "Кичин"!
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