Авторитетный сайт представил топ-10 самых популярных сериалов

Весомый интернет-портал BusinessInsider эксклюзивно поделился списком 10 самых популярных многосерийных шоу от самой обширной интернет-базы в области кинематографа и всего, что с ним связано, IMDb.

Стоит отметить, что список далеко не бесспорный, несмотря на то, что составлялся он, как указано, на основе запросов 250 миллионов пользователей по всему миру.

Итак, десятка самых популярных шоу 2018 года выглядит следующим образом:

1) "Ходячие мертвецы" (The Walking Dead);

2) "Черное зеркало" (Black Mirror);

3) "Мир Дикого Запада" (Westworld);

4) "Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale);

5) "Анатомия страсти" (Grey's Anatomy);

6) "Призраки дома на холме" (The Haunting of Hill House);

7) "Американская история ужасов" (American Horror Story);

8) "Викинги" (Vikings);

9) "13 причин почему" (13 Reasons Why);

10) "Бесстыдники" (Shameless).

Интересно, что список контрастирует с другим топ-листом - 100 лучших многосерийных шоу от тех же IMDb, который возглавляет уже "Игра престолов", а в первую десятку попали "Титаны", "Беглецы" и "Невероятная миссис Мэйзел", в то время как "Ходячие" - лишь на 11-ом месте.