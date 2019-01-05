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05.01.2019 17:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Почти половина пострадавших в Магнитогорске получила областные выплаты

Текст: Юлия Санатина

348 магнитогорцев получили материальную помощь из бюджета Челябинской области на середину дня 5 января. Это пострадавшие от обрушения жилого дома по проспекту Карла Маркса, 164 и близкие погибших.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области/ ТАСС
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- На текущий момент выплаты превысили 28,6 миллиона рублей - это примерно 43 % от общего объема, - сообщил журналистам начальник управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин.

Ранее "РГ" уже сообщала, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил размеры материальной помощи, которую окажет правительство региона: 1 миллион рублей - членам семей погибших, 400 тысяч - гражданам, получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью, 200 тысяч - тем, кто получил при ЧС легкий вред здоровью. Кроме того, людям возместят ущерб от утраты имущества первой необходимости: по 500 тысяч рублей получат семьи, проживавшие в трехкомнатных квартирах, по 400 тысяч - в двухкомнатных, по 300 тысяч - в однокомнатных. Также семьи получат по 50 тысяч рублей на каждого проживавшего человека и по 10 тысяч рублей единовременной материальной помощи. На организацию похорон область выделяет по 31,5 тысячи рублей.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Отметим, помимо областного бюджета пострадавших поддержат материально правительство РФ (из резервного фонда) и Магнитогорский металлургический комбинат - градообразующее предприятие, на котором работали многие жители обрушившегося дома. Как сообщил ТАСС представитель ММК Кирилл Голубков, предприятие уже начало выплаты пострадавшим: поступило более 50 обращений, восемь человек уже получили деньги на свои счета.

Тем временем

Дом в Магнитогорске, где взорвался газ, после сноса седьмого и восьмого подъездов повторно проверят на предмет того, безопасно ли в нем жить, сообщил сегодня журналистам глава города Сергей Бердников. Он рассказал, что, согласно предварительному заключению, власти отселили пятый и шестой подъезды на время демонтажных работ. После их завершения вновь будут проверены все подъезды - с первого по шестой и с девятого по 12-й. Проведет обследование и выдаст заключение специализированная организация, с которой уже заключен договор.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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