Что будет с рублем после новогодних праздников

Российская валюта может продолжить тенденцию к укреплению, наметившуюся на Московской бирже в три торговых дня новогодних праздников, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики. Ключевую роль для рубля на этой неделе будут играть внешние факторы - торговые переговоры между США и Китаем, заявления руководства ФРС США и динамика цен на нефть .

Доллар США и евро за первые дни 2019 года "полегчали" примерно на три рубля каждый.

Уверенное укрепление рубля в первые торговые сессии января связано главным образом с ценовым ралли на рынке нефти - с начала года баррель европейской марки Brent вырос в стоимости примерно на 9 процентов, рассказывает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

Тренд к укреплению рубля может сохраниться и на этой неделе, допускает руководитель отдела операций на финансовых рынках банка "Восточный" Константин Кочергин.

Во-первых, участники рынка оптимистичны относительно результатов переговоров между США и Китаем. Позитивные результаты этих переговоров могут придать финансовым рынкам дополнительный мощный импульс, негативные же, напротив, создадут очередную волну распродаж активов.

Во-вторых, рынок продолжает отыгрывать позитивный настрой, созданный выступлением главы ФРС США Джерома Пауэлла в прошлую пятницу, в котором он заявил, что регулятор готов в случае необходимости скорректировать монетарную политику, подчеркивает Кочергин. Таким образом, вероятность повышения процентной ставки снижается, а интерес к рисковым активам растет.

На этом фоне вырос и спрос инвесторов на ОФЗ - индекс гособлигаций RGBI преодолел 134 пункта и с начала года уверенно держится выше данной отметки, а доллар США сдал позиции на мировом валютном рынке, добавляет Дейнека.

И, в-третьих, цена нефти марки Brent торгуется выше 58 долларов за баррель на фоне снижения поставок нефти Саудовской Аравией, отмечает аналитик. По данным Bloomberg, Саудовская Аравия снизила экспорт нефти в декабре до 7,3 миллиона баррелей в день с 7,7 миллиона баррелей в день в ноябре. Снижая преимущественно поставки в США, Саудовская Аравия, вероятно, преследует цель наиболее быстрого влияния на рынок, считает Кочергин.

Наиболее важными событиями этой недели станут публикация протоколов ФРС США 9 января и выступление главы ФРС США Пауэлла 11 января, а также начало публикации финансовой отчетности ведущими американскими компаниями, указывает Кочергин. По его мнению, в случае сохранения намерений американского регулятора по снижению темпов повышения ставок, рубль и нефть получат дополнительную поддержку.

При этом не стоит забывать и про санкционную повестку - она серьезно ограничивает потенциал роста национальной валюты, говорит директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

Впоследствии негативное влияние на рубль может оказать и планируемое на следующей неделе возобновление покупок иностранной валюты для Минфина Банком России, подчеркивает Кочергин. По прогнозу аналитика, в среду российская валюта будет торговаться преимущественно в диапазоне 67-68 рублей за доллар, а до конца недели - в диапазоне 66,5-68 рублей за доллар. Тимошенко ожидает, что 9 января предполагаемый торговый коридор составит 66,8-67,5 рубля за доллар, до конца недели - 66,4-67,8 рубля за доллар. По мнению Дейнеки, 9-11 января российская валюта будет пребывать в диапазоне 65,7-67,2 рубля за доллар.