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10.01.2019 14:40
Рубрика: Легковые авто

В России подорожали три модели Nissan

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Андрей Полухин / РГ Фото: Андрей Полухин / РГ
Фото: Андрей Полухин / РГ

С начала нового года Nissan поднял цены на три модели: на седан Almera, кроссоверы Qashqai и X-Trail. Как уточняет аналитическое агентство "Автостат", прибавка к стоимости составила от 11 000 до 85 000 рублей. 

Меньше всего подорожал Nissan Almera: ценник на седан, в зависимости от его комплектации, изменился на 11 000 - 14 000 рублей. Новая стоимость автомобиля - от 688 000 до 869 000 рублей.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Цена на Nissan Qashqai выросла на 22 000 - 32 000 рублей и составила от 1 293 000 до 1 899 000 рублей. Эта модель входит в десятку самых продаваемых в сегменте SUV в России.

Новый Nissan X-Trail, который поступил в продажу в начале декабря, подорожал на 27 000 - 85 000 рублей. Его новая цена - от 1 601 000 до 2 272 000 рублей.

На российском рынке представлено шесть моделей Nissan. Последнее подорожание автомобилей японского производителя было отмечено в ноябре: тогда на 15 000 рублей выросли цены на Nissan Qashqai.

Ранее о повышении цен с 1 января заявили в Mitsubishi, также подорожали автомобили Lada.

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#Nissan