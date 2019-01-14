Американские кинокритики вручили свои награды

В Санта-Монике (Лос-Анджелес, Калифорния) вручена 24-я премия Critics' Choice Awards: свой выбор сделали американские кинокритики.

Лучшим фильмом они назвали картину Альфонсо Куарона "Рома". Сам Куарон получил награду как лучший режиссер, а также как лучший оператор. Кроме того, "Рома" названа лучшим фильмом на иностранном языке.

Трижды отличились толерантный кинокомикс "Черная пантера", политическая комедия "Власть", а также сериал "Американцы", помимо прочего, признанный лучшим драматическим телешоу минувшего года.

Лучшим мультсериалом вполне справедливо признана драма "Конь БоДжек".

Полный список победителей, опубликованный на официальном сайте премии, выглядит следующим образом:

Лучший фильм: "Рома"

Лучший актер: Кристиан Бэйл ("Власть")

Лучшая актриса: Гленн Клоуз ("Жена") и Леди Гага ("Звезда родилась")

Лучшая роль второго плана: Махершала Али ("Зеленая книга")

Лучшая женская роль второго плана: Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить")

Лучший молодой актер / Лучшая молодая актриса: Элси Фишер ("Восьмой класс")

Лучший актерский состав: "Фаворитка"

Лучший режиссер: Альфонсо Куарон ("Рома")

Лучший оригинальный сценарий: "Дневник пастыря"

Лучший адаптированный сценарий: "Если Бил-стрит могла бы заговорить"

Лучший оператор: Альфонсо Куарон ("Рома")

Лучшая работа художника-постановщика: "Черная пантера"

Лучший монтаж: "Человек на Луне"

Лучший дизайн костюмов: "Черная пантера"

Лучшие прически и грим: "Власть"

Лучшие визуальные эффекты: "Черная пантера"

Лучший мультфильм: "Человек-паук: Через вселенные"

Лучший боевик: "Миссия невыполнима: Последствия"

Лучшая комедия: "Безумно богатые азиаты"

Лучшая мужская комедийная роль: Кристиан Бэйл ("Власть")

Лучшая женская комедийная роль: Оливия Колман ("Фаворитка")

Лучший фантастический фильм или хоррор: "Тихое место"

Лучший фильм на иностранном языке: "Рома"

Лучшая песня: Леди Гага - Shallow ("Звезда родилась")

Лучший оригинальный саундтрек: Джастин Гурвиц ("Человек на Луне")

Лучший драматический сериал: "Американцы"

Лучший актер в драматическом сериале: Мэттью Риз ("Американцы")

Лучшая актриса в драматическом сериале: Сандра О ("Убивая Еву")

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале: Ноа Эммерих ("Американцы")

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале: Тэнди Ньютон ("Мир Дикого Запада")

Лучший комедийный сериал: "Удивительная миссис Мейзел"

Лучший актер в комедийном сериале: Билл Хейдер ("Барри")

Лучшая актриса в комедийном сериале: Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел")

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале: Генри Уинклер ("Барри")

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале: Алекс Борштейн ("Удивительная миссис Мейзел")

Лучший мини-сериал: "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче"

Лучший телефильм: "Иисус Христос - суперзвезда. Концерт"

Лучший актер в мини-сериале или телефильме: Даррен Крисс ("Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче")

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме: Эми Адамс ("Острые предметы") и Патрисия Аркетт ("Побег из тюрьмы Даннемора")

Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме: Бен Уишоу ("Чрезвычайно английский скандал")

Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме: Патриша Кларксон ("Острые предметы")

Лучший мультсериал: "Конь БоДжек"