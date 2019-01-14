Американские кинокритики вручили свои награды

В Санта-Монике (Лос-Анджелес, Калифорния) вручена 24-я премия Critics' Choice Awards: свой выбор сделали американские кинокритики.
Лучшим фильмом они назвали картину Альфонсо Куарона "Рома". Сам Куарон получил награду как лучший режиссер, а также как лучший оператор. Кроме того, "Рома" названа лучшим фильмом на иностранном языке.
Трижды отличились толерантный кинокомикс "Черная пантера", политическая комедия "Власть", а также сериал "Американцы", помимо прочего, признанный лучшим драматическим телешоу минувшего года.
Лучшим мультсериалом вполне справедливо признана драма "Конь БоДжек".
Полный список победителей, опубликованный на официальном сайте премии, выглядит следующим образом:
Лучший фильм: "Рома"
Лучший актер: Кристиан Бэйл ("Власть")
Лучшая актриса: Гленн Клоуз ("Жена") и Леди Гага ("Звезда родилась")
Лучшая роль второго плана: Махершала Али ("Зеленая книга")
Лучшая женская роль второго плана: Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить")
Лучший молодой актер / Лучшая молодая актриса: Элси Фишер ("Восьмой класс")
Лучший актерский состав: "Фаворитка"
Лучший режиссер: Альфонсо Куарон ("Рома")
Лучший оригинальный сценарий: "Дневник пастыря"
Лучший адаптированный сценарий: "Если Бил-стрит могла бы заговорить"
Лучший оператор: Альфонсо Куарон ("Рома")
Лучшая работа художника-постановщика: "Черная пантера"
Лучший монтаж: "Человек на Луне"
Лучший дизайн костюмов: "Черная пантера"
Лучшие прически и грим: "Власть"
Лучшие визуальные эффекты: "Черная пантера"
Лучший мультфильм: "Человек-паук: Через вселенные"
Лучший боевик: "Миссия невыполнима: Последствия"
Лучшая комедия: "Безумно богатые азиаты"
Лучшая мужская комедийная роль: Кристиан Бэйл ("Власть")
Лучшая женская комедийная роль: Оливия Колман ("Фаворитка")
Лучший фантастический фильм или хоррор: "Тихое место"
Лучший фильм на иностранном языке: "Рома"
Лучшая песня: Леди Гага - Shallow ("Звезда родилась")
Лучший оригинальный саундтрек: Джастин Гурвиц ("Человек на Луне")
Лучший драматический сериал: "Американцы"
Лучший актер в драматическом сериале: Мэттью Риз ("Американцы")
Лучшая актриса в драматическом сериале: Сандра О ("Убивая Еву")
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале: Ноа Эммерих ("Американцы")
Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале: Тэнди Ньютон ("Мир Дикого Запада")
Лучший комедийный сериал: "Удивительная миссис Мейзел"
Лучший актер в комедийном сериале: Билл Хейдер ("Барри")
Лучшая актриса в комедийном сериале: Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел")
Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале: Генри Уинклер ("Барри")
Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале: Алекс Борштейн ("Удивительная миссис Мейзел")
Лучший мини-сериал: "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче"
Лучший телефильм: "Иисус Христос - суперзвезда. Концерт"
Лучший актер в мини-сериале или телефильме: Даррен Крисс ("Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче")
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме: Эми Адамс ("Острые предметы") и Патрисия Аркетт ("Побег из тюрьмы Даннемора")
Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме: Бен Уишоу ("Чрезвычайно английский скандал")
Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме: Патриша Кларксон ("Острые предметы")
Лучший мультсериал: "Конь БоДжек"