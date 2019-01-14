Депутат предложила устанавливать в домах газовые датчики

Инспектирование служб, которые занимаются техобслуживанием газового оборудования, необходимо усилить. Кроме того, в домах стоит установить предупреждающее об утечке газа или пожаре оборудование. С таким предложением после взрыва в многоэтажке в городе Шахты выступила зампред комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от Ростовской области Лариса Тутова, передает РИА Новости.

Как рассказали "РГ" жильцы пострадавшего дома, в нем практически не работало отопление, поэтому жильцы отапливали квартиры с помощью газовых конфорок. Люди постоянно жаловались в управляющую компанию, но ничего не менялось.

Напомним, взрыв газа в доме №16 на улице Хабарова произошел около шести часов утра. На месте происшествия введен режим ЧС. Из-под завалов спасены семь человек. 35-летняя женщина погибла, а ее сын получил травмы средней степени тяжести. Судьба четырех человек устанавливается.

Пострадавшие получат материальную помощь из бюджета Ростовской области.

Как проинформировали "РГ" в пресс-службе главы Ростовской области, пока из-под завалов спасены семь человек. Один человек погиб - это женщина. Пострадавших в результате ЧП двое, в том числе несовершеннолетний ребенок с травмами средней степени тяжести.

В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы на двух верхних этажах. Пока неизвестна судьба нескольких человек - целой семьи, проживавшей на восьмом этаже дома.