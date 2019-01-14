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14.01.2019 13:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Депутат предложила устанавливать в домах газовые датчики

Текст: Тимур Алиев (Ростов-на-Дону)

Инспектирование служб, которые занимаются техобслуживанием газового оборудования, необходимо усилить. Кроме того, в домах стоит установить предупреждающее об утечке газа или пожаре оборудование. С таким предложением после взрыва в многоэтажке в городе Шахты выступила зампред комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от Ростовской области Лариса Тутова, передает РИА Новости.

Как рассказали "РГ" жильцы пострадавшего дома, в нем практически не работало отопление, поэтому жильцы отапливали квартиры с помощью газовых конфорок. Люди постоянно жаловались в управляющую компанию, но ничего не менялось.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Путин поручил помочь пострадавшим от взрыва в городе Шахты

Напомним, взрыв газа в доме №16 на улице Хабарова произошел около шести часов утра. На месте происшествия введен режим ЧС. Из-под завалов спасены семь человек. 35-летняя женщина погибла, а ее сын получил травмы средней степени тяжести. Судьба четырех человек устанавливается.

Пострадавшие получат материальную помощь из бюджета Ростовской области.

Как проинформировали "РГ" в пресс-службе главы Ростовской области, пока из-под завалов спасены семь человек. Один человек погиб - это женщина. Пострадавших в результате ЧП двое, в том числе несовершеннолетний ребенок с травмами средней степени тяжести.

В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы на двух верхних этажах.  Пока неизвестна судьба нескольких человек - целой семьи, проживавшей на восьмом этаже дома.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Взрывы газа в домах
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