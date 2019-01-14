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14.01.2019 17:00
Рубрика: Легковые авто

В России стартовал прием заказов на эксклюзивного купе Lexus

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Lexus. Фото: Пресс-служба Lexus.
Фото: Пресс-служба Lexus.

Официальные дилеры Lexus в России начали прием заказов на новую спецверсию флагманского купе Lexus LC Yellow Edition. Отличительная особенность автомобиля - ярко-желтый цвет кузова Flare Yellow, который продолжен в оформлении салона.

Как уточнила пресс-служба бренда, панели дверей купе имеют вставки теплого желтого оттенка. В отделке приборной панели, рулевого колеса и центрального подлокотника применена белая кожа с контрастной желтой прострочкой. Передние сиденья автомобиля имеют электрорегулировку в 10 направлениях, подголовники с электрорегулировкой и проекционным дисплеем.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Lexus LC Yellow Edition доступен в комплектации LC Sport +. В нее входит динамическое управление Lexus Dynamic Handling с независимой регулировкой угла поворота колес передней и задней осей, система рулевого управления с переменным передаточным числом и дифференциал повышенного трения Torsen. Автомобиль оснащен двигателем V8 мощностью 477 л.с. и 10-ступенчатой АКП.

В России серия Yellow Edition доступна на LC 500. Стоимость автомобиля - 8 285 000 рублей.

Недавно Lexus открыл заказы на спецверсию кроссовера NX. Кроме того, в нынешнем году в России начнутся продажи модели Lexus UX.  

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#Lexus