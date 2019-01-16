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Рубрика: В мире

Путин назвал политическим проектом создание "новой церкви" на Украине

Москва не будет вмешиваться в церковные процессы на Украине. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью сербским изданиям "Политика" и "Вечерние новости". Отвечая на вопросы журналистов, глава государства отметил, что новая церковная структура является исключительно политическим проектом, главная цель которого разделить два народа, посеять религиозную рознь.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"Ни о какой духовной жизни речь здесь не идет", - подчеркнул президент. По мнению Путина, попытка легализовать существующие на Украине раскольнические общины является грубым нарушением православных канонов.

Напомним, новая "автокефальная церковь" была образована в декабре на "объединительном соборе" в Киеве. Ее главой стал митрополит Епифаний Думенко. Власти Украины готовы жертвовать межконфессиональным согласием в стране ради того, чтобы провести предвыборную кампанию Порошенко. Но получение томоса не поможет политику поднять крайне низкий рейтинг и победить 31 марта, уверены эксперты.

В мире экс-СССР Украина Президент Вопрос автокефалии на Украине
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