Путин назвал политическим проектом создание "новой церкви" на Украине

Москва не будет вмешиваться в церковные процессы на Украине. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью сербским изданиям "Политика" и "Вечерние новости". Отвечая на вопросы журналистов, глава государства отметил, что новая церковная структура является исключительно политическим проектом, главная цель которого разделить два народа, посеять религиозную рознь.

"Ни о какой духовной жизни речь здесь не идет", - подчеркнул президент. По мнению Путина, попытка легализовать существующие на Украине раскольнические общины является грубым нарушением православных канонов.

Напомним, новая "автокефальная церковь" была образована в декабре на "объединительном соборе" в Киеве. Ее главой стал митрополит Епифаний Думенко. Власти Украины готовы жертвовать межконфессиональным согласием в стране ради того, чтобы провести предвыборную кампанию Порошенко. Но получение томоса не поможет политику поднять крайне низкий рейтинг и победить 31 марта, уверены эксперты.