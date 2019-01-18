ВЫБОР БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО

Пять простых вопросов о воссоединении России и Украины

365 лет назад, 8 января (18 по новому стилю) 1654 года, Переяславская рада приняла решение об объединении части украинских земель, контролируемых Войском Запорожским. Этот решительный поступок гетмана Богдана Хмельницкого давно оброс мифами и легендами, а в наше время - еще и пиар-конструкциями по мотивам текущей политики.

Давайте внесем ясность, ответив на пять простых вопросов. Впрочем, только внешне простых...

1. Почему решения Переяславской рады обозначаются термином "воссоединение"?

В ситуации середины XVII в. "воссоединение" означало прежде всего объединение с православными украинскими единоверцами. В решении Земского собора от 1 октября 1653 г. главной причиной положительной реакции на просьбу украинского гетмана называются притеснения православия со стороны властей Речи Посполитой и католиков:

"...запорожские черкасы милости просят со многим слезным челобитьем, чтоб он, великий государь, православные християнские веры искоренить в святых божиих церквей разорить гонителем их и клятвопреступником не дал и над ними умилосердился, велел гетмана Богдана Хмельнитцкого и все Войско Запорожское принять под свою государеву высокую руку".

В советское время этот термин стал ключевым - правда уже без религиозных мотивов - в тезисах ЦК КПСС "О 300-летии воссоединения Украины с Россией" (1954). Стоит заметить, что в исторических трудах уже долгое время отмечается параллельное употребление равнозначных терминов - "соединение"1, и "присоединение". Наглядный пример тому - известная акварель имевшего украинские корни мастера исторической живописи Алексея Кившенко (1851-1895), именуемая "Богдан Хмельницкий. Присоединение Малороссии. 1654 г." (1879-1880).

Хромолитографии с работ Кившенко, изданные директором народных училищ Санкт-Петербургской губернии Сергеем Егоровичем Рождественским (1834-1891) для альбома "Отечественная история в картинах для школы и дома", цензура пропустила спокойно и придираться не стала. Более того, в 1883 г. за поднесение альбома императору Александру III Рождественский удостоился высочайшего подарка.

2. Почему Богдан Хмельницкий пошел против интересов сородичей?

Претензии решительному гетману выдвигаются давно, но, как правило, на ниве изящной словесности и публицистики: например, Тарас Шевченко считал Хмельницкого виновным в измене Украине и заклеймил его "неправильное поведение" в стихах. Однако украинские историки, в том числе современные, такие обвинения обычно отвергают, делая акцент прежде всего на роль Богдана в формировании государственности. Вот что пишет доктор исторических наук и одновременно священник УПЦ т.н. Киевского патриархата Юрий Мыцык:

"Хмельницкий не был другом или врагом Москвы. Он последовательно исходил из государственных интересов Украины, добился возрождения независимого Украинского государства и стремился сохранить это государство независимым, ища союзников в освободительной борьбе и на юге, и на севере, и на западе, а не только на северо-востоке"2.

С позиций современной светской геополитики эта точка зрения имеет право на существование, но в конкретной обстановке 1654 г. ни Турция и Крымское ханство на юге, ни Швеция на севере, ни кто-либо на западе (через голову Польши?) не мог оказать Богдану реальной и действенной поддержки, в отличие от "царя московского православного".

3. Почему в Москве не сразу пошли навстречу Хмельницкому?

Реальная внешнеполитическая ситуация середины XVII в. была для царя Алексея очень непростой, приходилось все время оглядываться на совсем еще недавнее Смутное время и динамику отношений с Речью Посполитой. По мнению современных историков Николая Петрухинцева и Андрея Смирнова, "воссоединение стало для Москвы неожиданностью. Русский 40-тысячный корпус 20 мая 1648 года получил приказ двинуться на соединение с польско-литовскими силами, чтобы осуществить задуманный Владиславом IV совместный поход против татар, а вместо этого получил известия о разгроме своих союзников Хмельницким. В таких условиях, даже если бы Богдан в 1648-1649 годах обратился с серьезным практическим (а не только тактическим) предложением о подданстве России, он, скорее всего, получил бы отказ. Принятие Украины "под высокую руку" автоматически означало войну с Польшей, на которую еще надо было решиться"3.

Война казаков Хмельницкого с Польшей, начавшаяся в 1648 г., со временем заставила Россию реагировать, руководствуясь прежде всего реальным геополитическим расчетом, а решение пойти навстречу просьбам гетмана, оформленное на Земском соборе 1 октября 1653 г., уже 23 октября того же года повлекло за собой объявление войны Речи Посполитой. Причем военные действия длились 13 лет (1654 - 1667), а главной целью русской армии в той войне была не Украина, а столица Великого княжества Литовского. Вильно в отличие от Киева и Смоленска удержать не получилось - хотя с 31 июля 1655 по ноябрь 1661 года город находился под властью России4.

4. Почему воссоединение возмутило Василия Ключевского?

Примечательно, что и русские историки порой критиковали царя Алексея Михайловича за его украинскую политику, якобы не отвечавшую национальным интересам - очень ярко, например, высказывался маститый Василий Ключевский:

"Очевидно, московское правительство, присоединив Малороссию, увидело себя в тамошних отношениях, как в темном лесу. Зато малороссийский вопрос, так криво поставленный обеими сторонами, затруднил и испортил внешнюю политику Москвы на несколько десятилетий, завязил ее в невылазные малороссийские дрязги, раздробил ее силы в борьбе с Польшей, заставил ее отказаться и от Литвы, и от Белоруссии с Волынью и Подолией и еле-еле дал возможность удержать левобережную Украйну с Киевом на той стороне Днепра"5.

5. Почему официальная Украина даже сегодня не опровергает решений Переяславской рады?

Для нынешней Украины, получившей независимость в 1991 г., нет острой необходимости разрывать договоренности эпохи Хмельницкого. Для подстраховки украинские историки ссылаются на то, что присяга давалась Алексею Михайловичу, а "высокая рука царя" перестала действовать в 1917 г. с отречением Николая II от престола.

Понятно, что в современной реальности многим политикам в Киеве и Переяславскую раду, и добровольное, инициированное самим Хмельницким сближение со "страной-агрессором" очень хотелось бы забыть. Но Богдан нужен им как могущественная и незаменимая историческая фигура, символизирующая традиции державности. И вряд ли внушительное изображение гетмана исчезнет в ближайшее время с ходовой украинской купюры достоинством в пять гривен. Да и сами решения Переяславской рады никаким томосом отменить невозможно.

1. Подробнее см. Петрухинцев Н., Смирнов А. Брак по расчету // Родина. 2004. N 1. С. 14-19.

2. Мицик Ю. Переяславська рада 1654 р.: мЄфи та реальнЄсть (тези) // http://ukrlife.org/main/prosvita/m_1654.htm.

3. Петрухинцев Н., Смирнов А. Указ. соч. С. 15.

4. См.: Флоря Б.Н. Русское государство и его западные соседи (1655-1661 гг.). М., 2010; Герасимова И.В. Под властью русского царя. Социокультурная среда Вильны в середине XVII века. СПб., 2015.

5. Ключевский В.О. Курс русской истории. Лекция XLVI.