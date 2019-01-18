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1 января 2019 г. 02:15
В мире
Текст: Юрий Борисёнок (кандидат исторических наук)
Родина - №119 (1)

РОДИЧI РОДИНЫ

В год 365-летия воссоединения России и Украины редакция "Родины" открывает рубрику, которая напомнит читателям об общем и славном прошлом двух братских народов
Памятник Богдану Хмельницкому в Киеве.
Памятник Богдану Хмельницкому в Киеве.

ВЫБОР БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО

Пять простых вопросов о воссоединении России и Украины

365 лет назад, 8 января (18 по новому стилю) 1654 года, Переяславская рада приняла решение об объединении части украинских земель, контролируемых Войском Запорожским. Этот решительный поступок гетмана Богдана Хмельницкого давно оброс мифами и легендами, а в наше время - еще и пиар-конструкциями по мотивам текущей политики.

Давайте внесем ясность, ответив на пять простых вопросов. Впрочем, только внешне простых...

1. Почему решения Переяславской рады обозначаются термином "воссоединение"?

В ситуации середины XVII в. "воссоединение" означало прежде всего объединение с православными украинскими единоверцами. В решении Земского собора от 1 октября 1653 г. главной причиной положительной реакции на просьбу украинского гетмана называются притеснения православия со стороны властей Речи Посполитой и католиков:

"...запорожские черкасы милости просят со многим слезным челобитьем, чтоб он, великий государь, православные християнские веры искоренить в святых божиих церквей разорить гонителем их и клятвопреступником не дал и над ними умилосердился, велел гетмана Богдана Хмельнитцкого и все Войско Запорожское принять под свою государеву высокую руку".

Фото: Артем Локалов
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В советское время этот термин стал ключевым - правда уже без религиозных мотивов - в тезисах ЦК КПСС "О 300-летии воссоединения Украины с Россией" (1954). Стоит заметить, что в исторических трудах уже долгое время отмечается параллельное употребление равнозначных терминов - "соединение"1, и "присоединение". Наглядный пример тому - известная акварель имевшего украинские корни мастера исторической живописи Алексея Кившенко (1851-1895), именуемая "Богдан Хмельницкий. Присоединение Малороссии. 1654 г." (1879-1880).

Хромолитографии с работ Кившенко, изданные директором народных училищ Санкт-Петербургской губернии Сергеем Егоровичем Рождественским (1834-1891) для альбома "Отечественная история в картинах для школы и дома", цензура пропустила спокойно и придираться не стала. Более того, в 1883 г. за поднесение альбома императору Александру III Рождественский удостоился высочайшего подарка.

Украинский поэт Тарас Шевченко. / РИА Новости

2. Почему Богдан Хмельницкий пошел против интересов сородичей?

Претензии решительному гетману выдвигаются давно, но, как правило, на ниве изящной словесности и публицистики: например, Тарас Шевченко считал Хмельницкого виновным в измене Украине и заклеймил его "неправильное поведение" в стихах. Однако украинские историки, в том числе современные, такие обвинения обычно отвергают, делая акцент прежде всего на роль Богдана в формировании государственности. Вот что пишет доктор исторических наук и одновременно священник УПЦ т.н. Киевского патриархата Юрий Мыцык:

Фото: Getty Images
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"Хмельницкий не был другом или врагом Москвы. Он последовательно исходил из государственных интересов Украины, добился возрождения независимого Украинского государства и стремился сохранить это государство независимым, ища союзников в освободительной борьбе и на юге, и на севере, и на западе, а не только на северо-востоке"2.

С позиций современной светской геополитики эта точка зрения имеет право на существование, но в конкретной обстановке 1654 г. ни Турция и Крымское ханство на юге, ни Швеция на севере, ни кто-либо на западе (через голову Польши?) не мог оказать Богдану реальной и действенной поддержки, в отличие от "царя московского православного".

А. Кившенко. Богдан Хмельницкий. Присоединение Малороссии. 1654 год.

3. Почему в Москве не сразу пошли навстречу Хмельницкому?

Реальная внешнеполитическая ситуация середины XVII в. была для царя Алексея очень непростой, приходилось все время оглядываться на совсем еще недавнее Смутное время и динамику отношений с Речью Посполитой. По мнению современных историков Николая Петрухинцева и Андрея Смирнова, "воссоединение стало для Москвы неожиданностью. Русский 40-тысячный корпус 20 мая 1648 года получил приказ двинуться на соединение с польско-литовскими силами, чтобы осуществить задуманный Владиславом IV совместный поход против татар, а вместо этого получил известия о разгроме своих союзников Хмельницким. В таких условиях, даже если бы Богдан в 1648-1649 годах обратился с серьезным практическим (а не только тактическим) предложением о подданстве России, он, скорее всего, получил бы отказ. Принятие Украины "под высокую руку" автоматически означало войну с Польшей, на которую еще надо было решиться"3.

Фото: А. Усанов/РИА Новости
Кухня Родины. Борщ с пампушками в честь воссоединения России и Украины

Война казаков Хмельницкого с Польшей, начавшаяся в 1648 г., со временем заставила Россию реагировать, руководствуясь прежде всего реальным геополитическим расчетом, а решение пойти навстречу просьбам гетмана, оформленное на Земском соборе 1 октября 1653 г., уже 23 октября того же года повлекло за собой объявление войны Речи Посполитой. Причем военные действия длились 13 лет (1654 - 1667), а главной целью русской армии в той войне была не Украина, а столица Великого княжества Литовского. Вильно в отличие от Киева и Смоленска удержать не получилось - хотя с 31 июля 1655 по ноябрь 1661 года город находился под властью России4.

Российский историк Василий Ключевский. / РИА Новости

4. Почему воссоединение возмутило Василия Ключевского?

Примечательно, что и русские историки порой критиковали царя Алексея Михайловича за его украинскую политику, якобы не отвечавшую национальным интересам - очень ярко, например, высказывался маститый Василий Ключевский:
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"Очевидно, московское правительство, присоединив Малороссию, увидело себя в тамошних отношениях, как в темном лесу. Зато малороссийский вопрос, так криво поставленный обеими сторонами, затруднил и испортил внешнюю политику Москвы на несколько десятилетий, завязил ее в невылазные малороссийские дрязги, раздробил ее силы в борьбе с Польшей, заставил ее отказаться и от Литвы, и от Белоруссии с Волынью и Подолией и еле-еле дал возможность удержать левобережную Украйну с Киевом на той стороне Днепра"5.

5. Почему официальная Украина даже сегодня не опровергает решений Переяславской рады?

Для нынешней Украины, получившей независимость в 1991 г., нет острой необходимости разрывать договоренности эпохи Хмельницкого. Для подстраховки украинские историки ссылаются на то, что присяга давалась Алексею Михайловичу, а "высокая рука царя" перестала действовать в 1917 г. с отречением Николая II от престола.

Фото: Галушко Анатолий/ТАСС
Сорок лет назад украинцы построили на БАМе станцию Ургал

Понятно, что в современной реальности многим политикам в Киеве и Переяславскую раду, и добровольное, инициированное самим Хмельницким сближение со "страной-агрессором" очень хотелось бы забыть. Но Богдан нужен им как могущественная и незаменимая историческая фигура, символизирующая традиции державности. И вряд ли внушительное изображение гетмана исчезнет в ближайшее время с ходовой украинской купюры достоинством в пять гривен. Да и сами решения Переяславской рады никаким томосом отменить невозможно.

Фото: РИА Новости
День освобождения Киева в современной Украине больше не праздник

1. Подробнее см. Петрухинцев Н., Смирнов А. Брак по расчету // Родина. 2004. N 1. С. 14-19.
2. Мицик Ю. Переяславська рада 1654 р.: мЄфи та реальнЄсть (тези) // http://ukrlife.org/main/prosvita/m_1654.htm.
3. Петрухинцев Н., Смирнов А. Указ. соч. С. 15.
4. См.: Флоря Б.Н. Русское государство и его западные соседи (1655-1661 гг.). М., 2010; Герасимова И.В. Под властью русского царя. Социокультурная среда Вильны в середине XVII века. СПб., 2015.
5. Ключевский В.О. Курс русской истории. Лекция XLVI.

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