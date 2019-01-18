СМИ назвали цель визита Собчак на Украину

Журналист и телеведущая Ксения Собчак приехала в Киев с частным визитом. По словам россиянки, ее поездка не связана с политикой.

В настоящее время теледива проводит время в компании своей давней подруги Анны Мартыненко, бывшей супруги украинского политика Николая Мартыненко, передает телеканал ТСН. Впрочем, некоторые СМИ отмечают, что Собчак посетила украинскую столицу для записи интервью с кандидатом в президенты Украины, комиком Владимиром Зеленским. Пока эта информация не подтверждается. Ранее стало известно, что украинские пограничники не нашли оснований запретить въезд Собчак на территорию Украины. Вместе с тем, по некоторым сведениям, россиянка занесена в списки сайта "Миротворец" за поездку в Крым. Попавшим в указанную базу лицам, как правило, ограничено посещение Украины.

"В отношении этой гражданки не было никаких поручений от других правоохранительных органов. Оснований для непропуска не было. Поэтому она пересекла границу", - прокомментировал ситуацию помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Визит Собчак на Украину вызвал ажиотаж в Сети и массу домыслов. Некоторые политологи даже высказали предположение, что телеведущая отправилась в Киев с тайной миссией налаживать российско-украинские отношения.

Примечательно, что Ксения недавно вернулась с отдыха, который провела на Мальдивах. Там она сделала снимок в купальнике цветов украинского флага, который разместила в Instagram. Собчак подчеркнула, что каждая женщина должна иметь хотя бы одну фотографию в купальнике с отдыха. "Но у меня как обычно, немного с политическим подтекстом получилось", - добавила она.