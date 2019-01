В российских кинотеатрах выходит военная документалка Питера Джексона

В ряде городов России и белорусской столице стартовал показ документального фильма Питера Джексона "Они никогда не станут старше" (They Shall Not Grow Old).

Знаменитый новозеландский режиссер и продюсер, автор культовой экранизации "Властелина колец" и кинотрилогии по мотивам "Хоббита" Дж.Р.Р. Толкина создал масштабное кино о Первой мировой войне.

В основу картины лег уникальный материал хроник, который ранее не демонстрировался широкой публике. Премьера фильма состоялась 16 октября на кинофестивале BFI в Лондоне - в преддверии столетия окончания войны. Работа Джексона получила массу хвалебных отзывов от западных критиков и зрителей по всему миру.

Показы, которые пройдут при поддержке британского посольства в РФ, будут продолжаться до 31 января.

В Москве фильм демонстриуется в Центре документального кино, кинотеатрах "Октябрь" и "Атриум".

Также ленту можно увидеть в следующих городах: Санкт-Петербург, Барнаул, Белгород, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Калининград, Краснодар, Красноярск, Минск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Саратов, Сургут, Тольятти, Тюмень, Уфа, Челябинск, Череповец.

С точным расписанием сеансов можно ознакомиться на сайте организатора - проекта Cool Connections.