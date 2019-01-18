Новости

Умер знаменитый ведущий телеканала "2x2" Виктор Владимирович 16:38
У Дианы Арбениной случился 16-часовой сердечный приступ 16:10
Вышел трейлер психоделического сериала Now Apocalypse 15:59
Фото и видео: Унылый Бен Аффлек снова стал мемом 13:45
Во Франции госпитализирована Диана Арбенина 13:23

В российских кинотеатрах выходит военная документалка Питера Джексона

Новости
    18.01.2019, 17:33
Текст:   Козьма Лоханкин

В ряде городов России и белорусской столице стартовал показ документального фильма Питера Джексона "Они никогда не станут старше" (They Shall Not Grow Old).

Знаменитый новозеландский режиссер и продюсер, автор культовой экранизации "Властелина колец" и кинотрилогии по мотивам "Хоббита" Дж.Р.Р. Толкина создал масштабное кино о Первой мировой войне.

В основу картины лег уникальный материал хроник, который ранее не демонстрировался широкой публике. Премьера фильма состоялась 16 октября на кинофестивале BFI в Лондоне - в преддверии столетия окончания войны. Работа Джексона получила массу хвалебных отзывов от западных критиков и зрителей по всему миру.

Фото: youtube.com/ ivi
В Сети состоялась премьера российской фантастической драмы "День До"

Показы, которые пройдут при поддержке британского посольства в РФ, будут продолжаться до 31 января.

В Москве фильм демонстриуется в Центре документального кино, кинотеатрах "Октябрь" и "Атриум".

Также ленту можно увидеть в следующих городах: Санкт-Петербург, Барнаул, Белгород, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Калининград, Краснодар, Красноярск, Минск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Саратов, Сургут, Тольятти, Тюмень, Уфа, Челябинск, Череповец.

С точным расписанием сеансов можно ознакомиться на сайте организатора - проекта Cool Connections.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Мультсериал "Маша и Медведь" попал в Книгу рекордов Гиннесса 12:41
Вынесен приговор рэперу-"экзорцисту", убившему внучку Моргана Фримена 12:22
Букмекеры верят в победу России на "Евровидении" 12:14
"Санса" рассказала, что актерам "Игры престолов" запрещали мыть голову 11:17
⧣ Россия
Фото: instagram.com/timurefremenkov
Актера из сериала "Глухарь" Ефременкова обвинили в изнасиловании 17.01.2019
В Сети состоялась премьера российской фантастической драмы "День До" 17.01.2019
Обвиненный в плагиате Александр Ревва выиграл суд 17.01.2019
⧣ трейлер
Фото: twitter.com/JohnWickMovie
Вышел ураганный первый трейлер "Джона Уика 3" с Киану Ривзом 17.01.2019
Вышли трейлер и фичуретка второго сезона безумного сериала "Хэппи" 17.01.2019
Видео: похорошевший Микки Рурк в трейлере фильма "Берлин, я люблю тебя" 17.01.2019
⧣ Соединенное Королевство
Фото: youtube.com
Вышел стильный трейлер шпионской КГБ-драмы "Код "Красный" 17.01.2019
Найт: Сиквел "Порока на экспорт" отразит "актуальность русской темы" 17.01.2019
Ольга Куриленко и Гэри Олдман сыграют в британском триллере "Курьер" 16.01.2019