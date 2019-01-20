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Сериал "Первые" с Шоном Пенном закрыт после первого сезона

Новости
    20.01.2019, 16:06
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сервис Hulu, оплот призовой антиутопии с элементами "мыльной оперы" "Рассказ служанки", принял решение не продлевать на второй сезон шоу "Первые" (The First) - тоже "мыльную оперу", только притворяющуюся научной фантастикой.

Фото: kinopoisk.ru
Сериал на выходные: "Побег из тюрьмы Даннемора"

Об этом сообщил THR. Отмечая, что шоураннер проекта Бо Уиллимон ("Карточный домик") был неприятно удивлен решением канала, поскольку был настроен продолжать труды.

Несмотря на то, что его сериал не нашел единодушного принятия как в среде зрителей, так и среди критиков - и Шон Пенн там не подпруга.  

Известно, что во втором сезоне герои все-таки должны были торжествовать, добравшись до поверхности Красной планеты. (Но это не точно.)

Официальные причины закрытия сериала не озвучены.

Премьера The First состоялась 14 сентября прошлого года. Действие этой "фантастики ближнего прицела" сосредоточено на подготовке первого пилотируемого полета на Марс - на предмет колонизации.

В ролях, помимо Пенна: Наташа Макэлхон ("Блудливая Калифорния"), Лиза Гэй Хэмилтон (сериал "Практика"), Кайли Прайс (Карлос из "Обители зла"), Ханна Уэйр (сериалы "Босс", "Измена"), Мелисса Джордж ("Друзья", "Анатомия страсти").

С нашей рецензией на первый сезон можно ознакомиться здесь.

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