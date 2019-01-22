В сети обнародовано видео создания автомобилей Aurus

Видео, которое длится чуть более двух минут, начинается с записи проезда по территории Кремля президентского лимузина Aurus Senat, затем следуют кадры подготовки первых эскизов этой модели на бумаге и компьютере, работы над глиняными образцами, проектирования силовой линейки в трехмерном компьютерном пространстве, создания первых образцов модели с помощью 3D-моделирования, проведения краш-тестов, испытаний кузова в аэродинамической трубе и подвески на стенде тестирования ходовой части.

Отдельно показана работа цехов сварки, окраски, сборки трансмиссий и моторов (показан в частности процесс производства 9-диапазонного отечественного "автомата" KATE R932), сотрудников, занимающихся отделкой и оснащением салона. В этой части ролика можно убедиться в том, что при оформлении интерьера огромен процент ручной работы, как и должно быть при производстве люксовых автомобилей. В частности, показано, как обшиваются кресла и подлокотники.

В сообщении, сопровождающем ролик уточняется, что использование принципа модульности дает возможности варьировать колесную базу и габаритные размеры автомобилей Aurus. "Создана не просто новая российская машина - созданы мощности и компетенции для серийного производства надежных автомобилей. В рамках реализации проекта были собраны лучшие российские инженеры и конструкторы, созданы новые технологии, а также оборудование", - говорится в сообщении Минпромторга по случаю публикации ролика.

Уточним, что все обнародованные видеоматериалы касаются работы специалистов ФГУП НАМИ (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт). На ролике отчетливо видно, что осуществляется мелкосерийная сборка, а цеха, в которых работают занятые на производстве люди, - небольшого размера.

Между тем, как заявил в конце декабря 2018 года Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, следующая техническая задача - запустить серийное производство машин начиная с 2020 года. Сборку наладят на завод Sollers в Алабуге, где будут созданы мощности для выпуска 5 тыс. автомобилей в год. Не исключено также, что производство некоторых моделей семейства Aurus, в частности, внедорожника Komendant, наладят также в OAЭ на базе предприятия Эмиратского холдинга Tawazun.

Напомним, что первым из семейства Aurus дебютировал лимузин Senat. Эту модель в бронированном исполнении представили публике во время инаугурации президента Владимира Путина 7 мая 2018 года. В середине января на официальном YouTube-канале правительства РФ появилось также видео первой поездки на Aurus Senat Limousine премьер-министра Дмитрия Медведева.