Причиной порыва теплотрассы в Самаре назвали коррозию

В Самаре назвали предварительную причину порыва теплотрассы на улице Стара-Загора. Предположительно он произошел из-за коррозии трубопровода. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ОАО "Предприятие тепловых сетей".

- В качестве возможной причины аварии рассматривается внешняя коррозия трубопровода в результате подтопления сторонними водами, - заявил представитель компании.

Напомним, днем 22 января на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры прорвало трубу диаметром 1000 миллиметров. Кипяток хлынул на поверхность, в результате чего пострадали 15 человек, восемь из которых были госпитализированы с ожогами. В двух районах Самары был введен режим чрезвычайной ситуации. В зону аварии попали 471 жилой дом и 41 социальный объект: 17 детских садов, 15 школ, девять медицинских учреждений.

К вечеру 23 января порыв ликвидировали, но как только началось заполнение системы отопления, неподалеку случился повторный порыв. Окончательно устранить последствия аварии удалось лишь днем 24 января.