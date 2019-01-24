В области мирного атома российско-индийское сотрудничество развивается уже на протяжении нескольких десятилетий. Сегодня одним из ключевых проектов в этой сфере является сооружение АЭС "Куданкулам" в штате Тамилнад. Соглашение о ее строительстве было подписано в ноябре 1988 года и дополнено в 1998 году.

Практическая реализация проекта началась в 2002 году, когда был заложен камень в строительство первой очереди электростанции. Она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000, которые считаются самыми безопасными в мире. Их общая мощность составляет 2 тысячи МВт. Они были введены в эксплуатацию в 2014 и 2016 годах и сегодня уже на максимальной рабочей мощности вырабатывают электроэнергию для населения страны, что позволило существенно сократить дефицит энергоносителей в Индии.

Совместная реализация этого первого масштабного проекта в ядерной энергетике способствовала нахождению общего языка между техническими специалистами двух стран, приобретению бесценного опыта индийскими инженерами, а также заложила основы для развития взаимодействия в этой области. Так, уже достигнута договоренность о сооружении второй и третьей очереди АЭС - в каждой будет по два энергоблока. Соглашения об их строительстве были подписаны в апреле 2014-го и июне 2017 года соответственно, а их ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год.

Сотрудничество наших стран стало долговременным взаимодействием по развитию индийского энергетического сектора

Так, сотрудничество наших стран в энергетике приобрело не разовый характер, а стало долговременным взаимодействием по развитию индийского энергетического сектора. Успешная реализация проекта "Куданкулам" позволяет и в дальнейшем развивать его в рамках совместного строительства атомных электростанций не только в других штатах Индии, но и в третьих странах.

На двухстороннем российско-индийском саммите в октябре минувшего года президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров подписали пакт о строительстве еще шести реакторов при содействии российской стороны - уже на новой площадке. "Мы рассчитываем начать строительство ряда новых блоков на втором объекте в Индии в ближайшем будущем", - заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. В компании также отметили, что все шесть реакторов будут того же типа, что и на АЭС "Куданкулам", но уже третьего поколения. Однако соглашение - это еще не контракт о начале работ по строительству. Над ним еще предстоит работать профильным структурам для согласования конкретных площадок под строительство, уровней участия сторон, а также стоимости проекта. В сентябре СМИ сообщали, что индийские власти в качестве наиболее предпочтительного района для строительства новой АЭС рассматривают штат Андхра-Прадеш рядом с городом Кавали, однако официального подтверждения о предоставлении там площадки пока не было. Для строительства электростанций используются элементы и оборудование преимущественно российского производства, однако стороны ведут и обсуждение перспективы в ближайшие 10 лет наладить полноценное производство комплектующих по выработке топлива для атомных реакторов на территории Индии. В рамках нового проекта планируется, что около 50 процентов компонентов будет произведено на территории Индии, в то время как для "Куданкулам" эта доля составляла 20 процентов. Это свидетельствует не только о росте доверия российской стороны к индийским компаниям - производителям оборудования, но и о приобретении индийцами за годы многолетнего сотрудничества значительного опыта в области ядерной энергетики.

Стороны обсуждают перспективы производства комплектующих по выработке топлива для атомных реакторов на территории Индии

В рамках взаимодействия двух стран в области мирного атома ведутся работы по реализации совместного проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш на восточном берегу реки Ганг с двумя энергоблоками типа ВВЭР-1200. Окончательное завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланированы на 2024 год. Трехстороннее соглашение между странами было подписано в марте 2018 года. В нем также обозначено взаимодействие российских, индийских и бангладешских специалистов в сфере обучения, обмена опытом и оказания консультационной поддержки. Индийская сторона, выступая в качестве субподрядчика, взяла на себя обязательства по участию в строительно-монтажных работах, а также поставках некритических материалов и оборудования для реализации проекта. Кроме того, индийскому глобальному центру по партнерству в области ядерной энергетики предоставлено право оказывать услуги по обучению и консультированию в рамках строительства АЭС "Руппур".

Однако сотрудничество наших стран в сфере энергетики не ограничивается лишь сооружением электростанций. На постоянной основе реализуются программы по обмену опытом, а также организованы курсы для индийских специалистов на базе Центрального научно-исследовательского института технологии машиностроения.