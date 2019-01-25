Зачем смотреть новый фильм Питера Джексона о Первой мировой войне

Неудивительно, что после переноса на экран приключений Бильбо Бэггинса Питер несколько лет отдыхал, лишь недавно отметившись продюсированием другого гигантоманского проекта (впрочем, во всех отношениях куда менее примечательного) - экранизации "Хроник хищных городов". Одновременно он вернулся и к режиссерской деятельности, однако - в несколько непривычном формате.

Джексон обратился ко вновь обретшей популярность - особенно на Западе - теме Первой мировой. Столетия её начала и окончания сопровождались массой интересных культурных проектов, начиная от блестящего альбома Lament немецких индустриальщиков Eintuerzende Neubauten, мрачно отпраздновавших первую дату, и заканчивая приуроченной ко второй джексоновской документалкой "Они никогда не станут старше", недавно, кстати, удостоившейся номинации BAFTA, и сейчас добравшейся до российских кинотеатров.

Такое внимание к фильму со стороны британской публики понятно - новозеландский режиссер, выступивший здесь также как продюсер, работал над картиной вместе с лондонским Имперским военным музеем, поделившийся материалами из своего обширного архива. Собственно, поэтому история Первой мировой показана Джексоном глазами военнослужащего британской короны. Точнее - военнослужащих. Архивные кадры беспрерывно сопровождаются предоставленными музеем и компанией BBC репликами ветеранов.

Структура фильма сколь проста, столь и эффективна: Питер и его рассказчики успевают поочередно пройтись по нескольким темам - от военкомата до демобилизации, - занимавшим центральное место в памяти побывавших на беспрецедентной по тем временам бойне. Вши, окопы, отношения с сослуживцами и противником, первые впечатления от танков, а также от зловещего символа Первой мировой - химического оружия. Всё это и ряд других любопытных и далеко не всегда приглядных моментов солдатского быта получают свою порцию комментариев, не лишенных знаменитого английского остроумия.

За скромные для такой объемной тематики полтора часа Джексону вполне удается создать, конечно, далеко не полную, но достаточно выпуклую зарисовку на избранную тему. Человек, хоть немного интересующийся вопросом, едва ли найдет здесь что-то принципиально новое, однако наличие ранее не публиковавшихся кадров и бойкий стиль изложения вполне оправдывают потраченное на ленту время.

Но главная "фишка" "Они никогда не станут старше" - разумеется, в обработке материала. Немалое количество военных хроник - прежде, повторимся, не публиковавшихся - было отреставрировано, раскрашено и озвучено профессиональными актерами после того, как с пленками поработали специалисты по чтению по губам.

Результат вышел, по меньшей мере, любопытным: такого кино об этой войне мы ещё не видели.