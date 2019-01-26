Четыре манифестации "желтых жилетов" пройдут сегодня в Париже

Сколько "желтых жилетов" посетят французскую столицу в 11-ый раз по случаю общенационального протестного дня? Их было семь тысяч 19 января, а две недели назад еще больше - восемь тысяч. Всего же по стране протестовали в те две субботы по 84 тысячи человек. Это по подсчетам французского МИДа. Неформалы же считают, что их было минимум в два раза больше.

На этот раз "желтые жилеты", как стало известно из источников в парижской префектуре полиции, планируют провести минимум четыре манифестации, о чем в предварительном порядке поставили в известность городские власти.

Первая, поддержанная в Facebook 11 тысячами человек, начнется на Елисейских полях. Далее неформалы отправятся на другой берег Сены в сторону Бурбонского дворца, где находится Национальное собрание (нижняя палата парламента), а после в сторону квартала Берси, мимо министерства экономики и финансов. Закончится их марш на площади Бастилии.

Туда же должна прийти вторая колонна "желтожилетных", которые утром сконцентрируются на площади Нации, что на востоке Парижа. Предполагается, что на исторической площади Бастилии состоится их общий митинг.

Еще одно шествие, а его возглавит руководительница "желтого" коллектива "Франция в гневе" Присциллия Любовски, взяв старт у министерства заморских территорий, завершится неподалеку от театра Гранд-Опера на улице Менар, где расположена парижская штаб-квартира концерна Facebook.

Четвертая акция, инициатором которой выступил один из лидеров движения Эрик Друэ, состоится уже под вечер на площади Республики. Друэ предложил своим единомышленникам устроить первую "желтую ночь" в Париже. По его задумке она должна пройти "без насилия" в режиме "обмена мнениями и выдвижения требований властям".

Неформалы также выйдут на улицы других французских городов - Лилля, Страсбурга, Марселя, Нанта Лиона, Тулузы.

Многие французы накануне 11-ого протестного дня "желтых жилетов" задаются одним и тем же вопросом: будет ли он отмечен новым всплеском насилия? Напомним, что за прошедшие два с лишним месяца французский бунт унес жизни 10 человек, свыше 1700 граждан в схватках получили ранения, причем свыше ста - тяжелые, в основном от резиновых пуль полиции и жандармерии.

Тем временем в социальных сетях французы начинают активно обсуждать пост Эмманюэля Макрона в Twitter, где он высказался в поддержку антиправительственных сил в Венесуэле и приветствовал "храбрость сотен венесуэльцев, которые выступают за демократию в их стране".

"Меня просто разбирает смех, когда я вижу, как Макрон поддерживает "желтых жилетов" в Венесуэле", пишет один из них. А вот пользователь с ником ЛарриЛеШансо возмущенно вопрошает: "А у нас? Когда вы будете на стороне наших ребят в желтых жилетах?" Со своей стороны некто Jauni Kron также задается вопросом: "А вы намерены приветствовать храбрость сотен тысяч французов, которые борются за свое выживание?"

В свою очередь блогер Оливье Берюйер на своем сайте "Les-Crises" подчеркнул, что своим заявлением французский президент оправдывает попытку государственного переворота в Венесуэле. "И это когда гораздо меньше венесуэльцев хотят ухода Мадуро, нежели французов, требующих отставки господина Макрона".

Что касается самих "желтых жилетов", то их движение, начавшееся как стихийное, сформировавшее в социальных сетях, начинает постепенно приобретать некие элементы структурной организованности. Так впервые одно из их течений официально представило список кандидатов для участия в выборах в Европарламент, которые намечены на конец мая этого года.

Этот список назван "Объединением гражданской инициативы" и его возглавляют 31-летняя медсестра, мать двоих детей Ингрид Левавассер и предприниматель Айк Шагиньян. Пока в нем 10 имен, но в итоге он объединит 79 человек. Этот демарш пришелся по нраву далеко не всем "жилетам". Так, уже упомянутый Эрик Друэ считает, что неформалам не стоит увлекаться политическими играми. В любом случае, по прикидкам местных социологов, если "желтые жилеты" примут участие в евровыборах, то могут получить от 10 до 13 процентов голосов избирателей.