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Рубрика: В мире

Эксперт: События в Венесуэле могут привести к серьезному международному кризису

Текст: Александр Саможнев
Вынесение на заседание Совбеза ООН по инициативе США вопроса о ситуации в Венесуэле, где лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом, может спровоцировать международный кризис наподобие "кубинского". Ведущие страны, такие как Россия, Китай и США, имеют в стране свои интересы. Они не захотят "терять лицо", а это чревато серьезными последствиям, рассказал "РГ" главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По оценкам эксперта, именно США инициировали кризис в Венесуэле. На роль оппозиционного деятеля они выбрали 36-летнего Гуайдо, который обучался в американском университете Джорджа Вашингтона, а его партия "Народная воля" получает дотации от американцев. Гуайдо - мало кому известный политик, который не имеет своей программы и не пользуется значительной поддержкой оппозиции. Его легко контролировать и направлять, что и происходит по линии посольства США в Каракасе.

Возможно, версия о "секретном плане" Вашингтона в отношении Венесуэлы, о котором сообщает газета The Wall Street Journal", имеет право на существование, полагает Васильев. Речь идет о звонке вице-президента США Майкла Пенса оппозиционеру Гуайдо накануне провозглашения себя временным президентом.

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Однако, как представляется, Соединенные Штаты приурочили попытку госпереворота к инаугурации президента Николаса Мадуро, которая прошла 10-го января.

На протяжении всего пребывания на посту президента Трамп проявлял личные антипатии по отношению к венесуэльскому лидеру. Глава Белого дома, который представляет интересы крупного капитала в энергетическом комплексе США, принял решение по дестабилизации ситуации в Венесуэле.

Администрация Трампа не может себе представить, что президент Николас Мадуро будет править до 2025 года. Тем более, что страна располагает рекордными запасами нефти.

Фото: REUTERS/Fausto Torrealba
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Тем не менее, Вашингтон вряд ли решится на силовую операцию в Венесуэле, считает аналитик РАН, разве что на введение небольшого контингента в количестве одной роты для защиты персонала посольства. Не исключено, что интерес к проявлению военной силы могут проявить Бразилия и Колумбия. Но это только укрепит национальное единство венесуэльцев перед лицом агрессии. Богота сосредоточила на венесуэльской границе крупные воинские формирования для защиты от беженцев. Однако есть понимание того, что углубление кризиса вызовет массовую волну мигрантов в соседние страны, а также в Мексику и США. За последние годы из Венесуэлы выехали три миллиона граждан.

Эксперт не исключает, что США могут попытаться организовать экономическую блокаду Венесуэлы. Мадуро предстоит большая работа по повышению благосостояния людей. Пока он увеличил зарплаты управленцами и представителям армии, непосредственно обеспечивающим безопасность страны.

Конечно, бесконечно ситуация с временным президентом продолжаться не может. Однако если все будет происходить в правовом поле, то со временем позиции руководства Венесуэлы укрепятся. Оно найдет способ с помощью юридических процедур найти выход из положения, вплоть до интернирования самозванца Гуайдо. Правительство Венесуэлы также вряд ли согласится с ультиматумом европейцев по проведению досрочных президентских выборов. Да они и ничего не решат в смысле улучшения экономической ситуации, заключил эксперт института РАН.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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