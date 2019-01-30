Как едут "Жигули" с двумя коробками передач

Чем дальше в лес, тем страшнее у наших знакомых из "Гаража 54" эксперименты. И веселее. И технически интереснее. Если бы такими же головокружительными темпами разные безумные идеи обкатывал отечественный автопром, то не было бы, наверное, в мире более популярных марок, чем наши ВАЗ или УАЗ.

На этот раз новосибирские самоделкины решили поставить на "Жигули" дополнительную коробку передач, причем не последовательно вслед за заводской, а развернув хвостовик к хвостовику. Как объяснили сами экспериментаторы: для повышающего эффекта. Что получилось - смотрите на видео.

Но гораздо интереснее тест-драйва теоретическая подоплека эксперимента. Сколько же в итоге передач теперь у автомобиля? Четыре? Вдвое больше, восемь? Или даже 25, как насчитали самые технически подкованные подписчики youtube-канала? Увы, но для проверки на практике разогнаться до переключения на 7-8-10 скорости не удалось: коротковат полигон и заснежен...

Да и мощности двигателя, как оказалось, недостаточно. Есть идея поставить сдвоенную КПП на "Жигули" с тремя движками, помните? Вот это будет заезд...