Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Внедорожник Chevrolet Niva вновь подорожал 10:14
ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по прописке 10:00
Автомобили каршеринга могут оснастить скрытыми камерами 09:07
Volkswagen Polo за 300 000 рублей: можно ли покупать десятилетний седан 20.01.2019
21.01.2019 09:10
Рубрика: Видео

Заведется ли машина с раствором крахмала в коробке передач

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Если вы уже водили двурульный "Жигуль" или запускали на машине второй и третий моторы, если засыпали в цилиндры двигателя порох и заливали в бензобак лак для волос и водку, и после этого все равно вам скучно и хочется чего-то эдакого, то это видео именно для вас.

Представьте себе, что вы в своем авто везете мешок картофельного или кукурузного крахмала и вдруг у вас из коробки передач вытекло всё масло. Неопытный водитель конечно же запаникует и начнет вызывать эвакуатор, но не тот, кто вырос на выпусках "Гаража 54".

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: как далеко машина может проехать с неприкрученным колесом

Разведите крахмал водой, залейте получившуюся бурду в КПП (затейники с этого видео предварительно спилили часть корпуса "болгаркой", но вы можете придумать свой способ) и спокойно поезжайте к ближайшему автосервису, чтобы демонтировать и выбросить коробку передач, но можно и сразу на автомобильное кладбище.

Смотреть на страдания машины с клейстером (ученые называют это неньютоновской жидкостью. Желающие могут найти в Сети варианты ее использования в быту. Ею можно испортить всё что угодно, не только ходовую автомобиля) в МКПП смогут лишь самые храбрые водители, поэтому хорошенько подумайте, прежде чем запускать ролик.

Видео: Ford разработал симулятор потных водительских ягодиц
Volkswagen Polo за 300 000 рублей: можно ли покупать десятилетний седан
#видео #авто