Заведется ли машина с раствором крахмала в коробке передач

Если вы уже водили двурульный "Жигуль" или запускали на машине второй и третий моторы, если засыпали в цилиндры двигателя порох и заливали в бензобак лак для волос и водку, и после этого все равно вам скучно и хочется чего-то эдакого, то это видео именно для вас.

Представьте себе, что вы в своем авто везете мешок картофельного или кукурузного крахмала и вдруг у вас из коробки передач вытекло всё масло. Неопытный водитель конечно же запаникует и начнет вызывать эвакуатор, но не тот, кто вырос на выпусках "Гаража 54".

Разведите крахмал водой, залейте получившуюся бурду в КПП (затейники с этого видео предварительно спилили часть корпуса "болгаркой", но вы можете придумать свой способ) и спокойно поезжайте к ближайшему автосервису, чтобы демонтировать и выбросить коробку передач, но можно и сразу на автомобильное кладбище.

Смотреть на страдания машины с клейстером (ученые называют это неньютоновской жидкостью. Желающие могут найти в Сети варианты ее использования в быту. Ею можно испортить всё что угодно, не только ходовую автомобиля) в МКПП смогут лишь самые храбрые водители, поэтому хорошенько подумайте, прежде чем запускать ролик.