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30.01.2019 19:31
Рубрика: Digital
Проект: В регионах

Малая родина не видит

После отключения аналогового вещания жители могут остаться без местных новостей
Текст: Елена Миляева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 20(7778)
Россия переходит на цифровое телевизионное вещание с полным отключением аналогового сигнала. В разных субъектах УрФО этот процесс идет по своему графику. Так, в Курганской, Тюменской областях и ЯНАО это произойдет уже с 15 апреля, в остальных регионах - с 3 июня 2019 года. Два пакета по десять обязательных бесплатных для зрителей радио- и телеканалов - так называемые первый и второй мультиплексы - уже вещают в цифровом формате.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Если региональные власти не найдут способ поддержать телеканалы, видеокамер на местных мероприятиях поубавится. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Если региональные власти не найдут способ поддержать телеканалы, видеокамер на местных мероприятиях поубавится. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Однако в число обязательных не попали местные телеканалы, производящие городские новости. Профессиональное сообщество опасается, что это поставит региональные телекомпании на грань выживания, и призывает власти всех уровней найти решение, устраивающее и вещателей, и зрителей.

Вышло время новостей

По статистике, местные каналы регулярно смотрят более 76 процентов телезрителей. Опрос, проведенный несколько лет назад Фондом общественного мнения, показал: жители Среднего Урала хотят еще больше новостей о себе и соседях. Люди считают, что местное телевидение должно уделять повышенное внимание жизни отдельных городов и сел, глубоко освещать их коммунальные и социальные проблемы.

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- Но городские телекомпании в мультиплекс не вошли и, скорее всего, не войдут. Мы, конечно, сейчас пролонгируем свои аналоговые лицензии, однако уверенности в будущем нет, - поделилась беспокойством на ежегодной пресс-конференции губернатора Свердловской области Ирина Пудовкина, директор частной телекомпании из Нижнего Тагила.

В 2019 году этой компании исполнилось 30 лет. Постоянные сетевые партнеры - каналы СТС и "Домашний" - вошли во второй мультиплекс. Это означает, что теперь тагильские журналисты потеряли возможность транслировать местные программы и свой главный продукт - передачу "Время новостей" во врезках на этих каналах. Отключение аналогового вещания в Нижнем Тагиле произошло 14 января, когда жители не нашли местные каналы на привычных кнопках. Теперь возможность смотреть новости тагильской телекомпании остается только у пользователей расширенного пакета одного из кабельных операторов. По словам эксперта Сергея Лошкина, это примерно 20 процентов всей аудитории канала. У остальных - обычный набор из 50 кнопок, куда местное телевидение, как правило, не входит.

Выход у местных телекомпаний такой: с каналами третьего-четвертого десятков заключать договоры о партнерстве и делать интересные передачи общими силами

- К нам поступают сотни звонков: зрители не могут нас найти. Мы чуть ли не по квартирам ходим, разъясняя, как нас теперь смотреть, - рассказала Пудовкина.

В перспективе у нижнетагильской компании, как и у многих других, оказавшихся в такой ситуации, - заключение договоров на вещание с кабельными операторами. Некоторые из них берут местные программы бесплатно, другие - как правило, крупные - выставляют свои условия. Их детали - коммерческая тайна, но, по слухам, цена "врезки" может доходить до 50 тысяч рублей в месяц. 600 тысяч в год для местной телекомпании - сумма критическая. Ирина Пудовкина отметила, что с отключением "аналога" расходы выросли минимум на 30 процентов.

Кабель вместо эфира

Вообще-то о тотальной цифровизации телевидения было известно заранее, следовательно, имелась возможность "подстелить соломки", считает руководитель телекомпании из Каменска-Уральского Сергей Бутырин. Он уверен: перспективы местного телевидения - в интернет-вещании. Впрочем, и ставку на кабель важно было сделать вовремя.

- В конце нулевых годов я получил универсальную лицензию и начал сотрудничать со всеми кабельными операторами, которые есть в городе, - рассказал он, - в том числе и с крупнейшими, которые сейчас уже не идут навстречу никому.

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Бутырин считает: эфирное телевидение уже не востребовано в большинстве населенных пунктов, ведь кабельное и IP-вещание имеют целый ряд преимуществ. Провайдеры вместе с множеством каналов высокого качества предоставляют еще и доступ в интернет, функции "Умный дом", подписку на антивирусы, огромный киноархив и массу прочих услуг.

- Конечно, людям нужны местные новости, - отмечает Сергей Бутырин. - Поэтому сейчас городским телекомпаниям придется быть в тренде: выходить в интернет и присутствовать "в кабеле". Другой вопрос - целиком заполнить канал очень тяжело, поэтому выход такой: надо заключать договоры о сетевом партнерстве с каналами третьего-четвертого десятков и делать интересные передачи общими силами.

Каменская телекомпания ведет круглосуточное вещание с собственными программами: новости, прямые трансляции городских событий, аналитические передачи. Коллектив - 18 человек с зарплатой 22-25 тысяч рублей. Основные доходы - реклама и информпартнерство, например, с муниципалитетом, если удается выиграть соответствующий конкурс. Расходы на кабельных партнеров, по словам Бутырина, составляют порядка восьми процентов.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Но и прибыль телевизионщиков в глубинке, как правило, не больше: маржинальность существенно упала в последние годы, учитывая, что все подорожало - и электроэнергия, и вода, и ГСМ, отмечает Сергей. При этом переход на интернет-вещание HD-качества требует технического перевооружения: понадобятся новые камеры, серверы, монтажные места, компьютеры, лицензионное программное обеспечение. Расходы на эти цели оцениваются в сумму порядка семи-десяти миллионов рублей - для городской компании деньги серьезные.

- Мы понемногу двигаемся в этом направлении: что-то берем подержанное, что-то партнеры для нас приобретают, - рассказывает Сергей Бутырин. - В результате сейчас имеем возможность вещать в высоком качестве на YouTube и вести прямые трансляции спортивных соревнований. Чтобы переоборудовать весь комплекс для круглосуточного вещания в прямом эфире, нужен еще минимум миллион.

Для поддержки местного телевидения необходимы усилия властей, считает он. Например, городская администрация прямо заинтересована в том, чтобы сохранялся канал объективной информации, работающий строго в рамках закона и журналистской этики. Однако город поддержки даже не обещает - средств на это в местном бюджете нет.

Своя кнопка

На пресс-конференции губернатор Свердловской области заверил директора тагильского телеканала: будет сделано все, чтобы местные телерадиокомпании продолжили работать. По мнению экспертов, для этого нужны законодательные инициативы. Несколько лет назад президент страны подписал так называемый закон о 21-й кнопке, который устанавливает обязательное место для одного из телеканалов, имеющих лицензию на региональное вещание в сетке кабельных и спутниковых операторов, сразу за каналами федеральных мультиплексов. Профессиональное сообщество считает, что сегодня городскому телевидению требуется закон о своей кнопке.

- Нужна 22 кнопка бесплатного распространения для муниципальных каналов, - уверен Сергей Бутырин. - У нас уже есть положительный опыт совместных усилий: в 2015 году представителям местных телекомпаний удалось объединиться и на государственном уровне отстоять право делать рекламные врезки на кабельных каналах.

Благоприятным сценарием было бы включение местных каналов в третий мультиплекс, чтобы жители имели возможность смотреть их в числе обязательных и бесплатных

По мнению Ирины Пудовкиной, благоприятным сценарием было бы включение местных каналов в третий мультиплекс, чтобы жители регионов имели возможность смотреть их в числе обязательных и бесплатных.

- Сейчас очевидно, что первые два мультиплекса будут нести лишь федеральную повестку. В этих условиях местные востребованные новости зрители смогут получать лишь через спутник либо кабельное ТВ. Но кабель проложен не во всех деревнях и селах, - говорит генеральный директор Ассоциации городских телерадиовещателей Александр Широких. - Региональный мультиплекс мог бы решить вопросы цифрового неравенства и позволил зрителям в регионах получать не только федеральные новости, но и местные в хорошем цифровом качестве.

Этот вопрос неоднократно поднимался на федеральном уровне: на полях международных форумов, на профессиональных мероприятиях при правительстве РФ, ОНФ, Совете Федерации. А буквально в эти дни проблемы господдержки местного ТВ в очередной раз обсуждаются на советах в Торгово-промышленной палате и Минкомсвязи РФ.

Бюджетная тарелка

Для обеспечения Свердловской области качественным цифровым телесигналом построено более 60 вышек. Но свыше 400 населенных пунктов Среднего Урала, где проживает порядка двух процентов населения, не попали в зону охвата цифрового эфирного телевещания и уже не попадут. Как правило, речь идет о крошечных деревеньках и поселках с населением от десятка до нескольких сотен человек. Причем не все такие "заповедники" находятся в отдаленных и труднодоступных уголках. Например, "цифра" не дошла до деревни с именем Родина, которая расположена в Пышминском районе Свердловской области. Согласно последней переписи, там живут 482 человека. В радиусе нескольких десятков километров от нее три вышки, однако эфир Родину "обтекает". Ее жители могут рассчитывать только на спутниковое телевидение, ведь добиваться полного охвата эфирной цифрой нерентабельно.

Фото: Наталья Саванкова
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Обеспечение 100-процентного доступа к мультиплексам в таких населенных пунктах стало заботой региональных властей. В бюджете Свердловской области в 2019 году на эти цели предусмотрено почти 140 миллионов рублей. По словам замгубернатора Азата Салихова, поддержку получат почти 50 тысяч жителей Среднего Урала, в основном малоимущие семьи: им возместят до 90 процентов расходов на приобретение комплекта пользовательского оборудования для приема цифрового сигнала.

Остальным придется приобретать приставки и тарелки самостоятельно, однако, по данным федерального Минкомсвязи, после перехода на "цифру" просмотр 20 основных каналов должен стать бесплатным, такая договоренность уже достигнута со всеми "большими" операторами спутниковой связи.

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