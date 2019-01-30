Вице-президент США встретился с венесуэльскими оппозиционерами

Делегация посланников самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо прибыла на поклон в Вашингтон, где состоялась встреча с вице-президентом США Майклом Пенсом.

Оппозиционеры, возглавляемые Карлосом Векио, недавно назначенным Гуаидо поверенным в делах посольства Венесуэлы в США, обсудили с американским руководством "необходимость скорейшего отстранения от власти Николаса Мадуро", сообщает издание El Universal. Кроме того, на встрече состоялось обсуждение вопроса доставки гуманитарной помощи в Боливарианскую республику. "Я обратил внимание Майкла Пенса на то, что существует вероятность того, что правительство Мадуро может задержать Гуаидо и пойти на подавление уличных манифестаций, в ходе которых, по данным ООН, уже погибли 40 человек", - сообщил после состоявшей встречи Веккио.

"Вице-президент Майкл Пенс ясно обозначил давнюю цель США восстановить демократию в Венесуэле путем свободных и честных выборов", - отмечается в заявлении по итогам переговоров с оппозиционерами на сайте Белого дома. - Введенные накануне санкции направлены на то, чтобы отрезать доступ Николаса Мадуро и его соратников от доходов, полученных от коррупции, а также защитить богатство страны для венесуэльского народа".