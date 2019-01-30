Верховный суд Венесуэлы запретил главе оппозиции покидать страну

Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Хуану Гуайдо покидать страну до окончания следствия. Также были заблокированы счета спикера парламента, под запретом оказались любые транзакции с его имуществом.

Суд вынес соответствующее постановление по требованию главного прокурора южноамериканского государства Тарека Сааба, пишет газета El Nacional. Между тем в суде не приняли решения по вопросу о том, следует ли лишить Гуаидо депутатской неприкосновенности.

Генпрокурор Венесуэлы ранее назвал Гуайдо "предводителем всех атак на родину", в отношении которого "необходимо принять превентивные меры". Расследование, в частности, будет проведено в связи с проявлениями насилия в ходе массовых акций протеста в стране.

США открыли доступ Гуайдо к части активов правительства и центрального банка Венесуэлы, которые размещены на счетах американских банков. Напомним, что ранее лидер венесуэльской оппозиции был уличен в тайной поездке в Вашингтон, где проводил секретные дипломатические контакты и согласовывал массовые манифестации.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны 23 января после того, как Верховный суд заблокировал его назначение главой парламента. Гуайдо признали США и ряд союзных им государств. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал это попыткой госпереворота.