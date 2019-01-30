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Рубрика: В мире

Верховный суд Венесуэлы запретил главе оппозиции покидать страну

Спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо. Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins Спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо. Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо. Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Хуану Гуайдо покидать страну до окончания следствия. Также были заблокированы счета спикера парламента, под запретом оказались любые транзакции с его имуществом.

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Суд вынес соответствующее постановление по требованию главного прокурора южноамериканского государства Тарека Сааба, пишет газета El Nacional. Между тем в суде не приняли решения по вопросу о том, следует ли лишить Гуаидо депутатской неприкосновенности.

Генпрокурор Венесуэлы ранее назвал Гуайдо "предводителем всех атак на родину", в отношении которого "необходимо принять превентивные меры". Расследование, в частности, будет проведено в связи с проявлениями насилия в ходе массовых акций протеста в стране.

Фото: AP
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США открыли доступ Гуайдо к части активов правительства и центрального банка Венесуэлы, которые размещены на счетах американских банков. Напомним, что ранее лидер венесуэльской оппозиции был уличен в тайной поездке в Вашингтон, где проводил секретные дипломатические контакты и согласовывал массовые манифестации.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны 23 января после того, как Верховный суд заблокировал его назначение главой парламента. Гуайдо признали США и ряд союзных им государств. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал это попыткой госпереворота.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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