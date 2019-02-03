За счет раздельного сбора отходов в будущем россиян могут освободить от платы за вывоз "сухого" мусора, а нормативы накопления отходов будут привязаны к фактическому сбору мусора. Это снизит тариф для населения и логистические затраты региональных операторов. Такие решения были приняты по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления.

Вице-премьер Алексей Гордеев первой задачей видит необходимость перейти до конца года на сортировку и прием отходов в два контейнера: "для так называемых сухих отходов, которые можно переработать во вторсырье, и "мокрых" - органических, которые подлежат утилизации современным способом". "В перспективе, чтобы снизить для жителей тариф, нужно сделать вывоз "сухих" отходов, идущих на переработку, для граждан бесплатным, - сказал он. - И вторая задача - перейти к оплате по фактическому сбору отходов. Особенно это справедливо для сельских населенных пунктов, где в первую очередь будет введена эта практика".

Такой подход действует во многих странах. В Германии у каждого дома стоит несколько контейнеров для сбора разных фракций отходов.

Но на стоимость услуги по обращению с отходами для населения влияет скорость и объем наполнения только одного контейнера - со смешанными отходами, отмечает исполнительный директор Ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин. "Утилизацию биоотходов финансирует муниципалитет, - говорит он. - А вот вывоз и переработку содержимого контейнера с макулатурой, алюминием, бумагой, картоном и другими отдельно собранными фракциями оплачивают так называемые дуальные системы - компании, которые аккумулируют платежи за расширенную ответственность производителей упаковки по всей стране. Эта стоимость заложена производителем в цену товара. Такой подход стимулирует жителей тщательно сортировать отходы".

В Германии производители заключают контракт с заготовителем, организуют контейнеры для сбора, он собирает для них вторсырье и отправляет на утилизацию, например, пластиковые бутылки, а они получают акт об утилизации. "Специальные операторы помогают компаниям собирать их отходы, транспортировать, утилизировать и отчитываться перед государством. Цена за это - так называемый экосбор - диктуется рынком, - рассказывает руководитель направления по взаимодействию с органами власти петербургской Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды "РазДельный Сбор" Анна Гаркуша. - Например, в Германии раздельно собранные отходы вывозятся бесплатно, вывоз смешанных отходов обходится в более чем 300 евро за тонну, а биоотходов - в 180 евро за тонну. Им выгодно сделать как можно меньше смешанных и пищевых отходов, потому что они знают, что они за это заплатят".

В России также существует расширенная ответственность производителя (РОП) - институт, который можно задействовать для развития инфраструктуры РСО. Возможно, в будущем такой подход будет распространен и у нас, отмечает Руслан Губайдуллин, но сейчас сокращение расходов региональных операторов на оказание услуги возможно только в отдельных случаях и при комплексном развитии инфраструктуры.

В минприроды "РГ" сообщили, что начали прорабатывать методики по фактическому накоплению отходов. "Относительно освобождения от платы - это перспектива не этого года", - отметили в министерстве, сначала вся система должна заработать.

По данным минприроды, уже 70 регионов перешли на новую систему обращения с ТКО, выбранные регоператоры приступили к работе. В 15 регионах пока отмечаются сложности, 6 из них будут готовы к переходу в течение первого квартала 2019 года. В апреле 2019 года около 90 процентов регионов страны включатся в реформу.

Также Алексей Гордеев считает, что "мы должны снижать нагрузку на окружающую среду и приближаться к европейскому уровню, где перерабатывается и поступает вторично в оборот 80 процентов коммунальных отходов".

Раздельный сбор даст не только возможность снизить плату граждан за обращение с отходами, но и сыграет на руку и экологии, и экономике, согласен координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов: во-первых, уменьшится количество мусора, поступающего на свалки и полигоны, во-вторых, это поможет загрузить перерабатывающие предприятия сырьем, дефицит которого они испытывают.