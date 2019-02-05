Арестован владелец автобуса,перевернувшегося под Калугой с детьми

Суд по ходатайству следователя СК РФ взял под стражу владельца автотранспортного предприятия, автобус которого перевернулся в Калужской области. Индивидуальный предприниматель из города Ярцево Смоленской области арестован на два месяца.

По данным следствия, автобус перевозил 46 человек - участников детского хореографического коллектива "Колибри" и сопровождающих детей взрослых. На территории Калужской области автобус съехал в кювет и перевернулся. В результате погибли семь человек - три девочки и четыре женщины. Травмы различной степни тяжести получили 32 пассажира, в том числе 23 ребенка.

СК возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". По информации пресс-службы СК РФ, в настоящее время проведены дополнительные осмотры места происшествия и автобуса, назначены необходимые экспертизы. Также будут проведены комплексные автотехнические исследования, чтобы оценить состояние автобуса. Водитель также арестован.

Ранее сообщалось, что автобус, которому исполнилось 30 лет, прошел техосмотр в городе Норильск Красноярского края.