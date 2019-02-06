На Дону сыну ветерана Великой Отечественной вручили орден Славы

В Ростовской области военный комиссар Пролетарского и Орловского районов полковник Андрей Зароченцев вручил местному жителю Николаю Чувпило удостоверение и копию ордена Славы III степени. Награда принадлежала его отцу - гвардии младшему сержанту Александру Чувпило, совершившему свой подвиг весной 1944 года.

К сожалению, сам фронтовик заслуженную награду получить не смог.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, потомки Александра Чувпило нашли сведения о нем на сайте Минобороны РФ, где размещаются архивные документы о награждениях во время Великой Отечественной войны.

Младший сержант Александр Чувпило отличился в бою 8 марта 1944 года в бою у железнодорожной станции Явкино, где из станкового пулемета вел огонь по эшелону с немецкой пехотой и техникой. В ходе боя он уничтожил до 86 солдат и офицеров противника, но сам получил тяжелое ранение, и в части сочли его погибшим. В Неклиновский район Ростовской области, где жила семья солдата, ушла похоронка, но председатель сельсовета скрыла ее от родных. В 1945 году солдат демобилизовался домой, и там ему выдали документ о "смерти". Информация о представлении к ордену затерялась до 2019 года.

"За два месяца в Ростовской области родственникам погибших или умерших фронтовиков вручено десять удостоверений к государственным наградам СССР и столько же дубликатов самих наград", - сообщили в пресс-службе ЮВО.

Кстати

В годы Великой Отечественной войны было произведено до 38 млн награждений. Однако многие ордена и медали остались неврученными. "Российская газета" совместно с Минобороны РФ начала формировать именную общедоступную базу таких наград, чтобы семьи фронтовиков могли узнать о подвигах и боевом пути своих родных и близких. На этот день поисковая база "Звезды Победы" содержит сведения о 65 843 орденах и медалях, которые не были вручены участникам войны.