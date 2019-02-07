Мадуро намерен собрать 10 миллионов подписей против интервенции США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен собрать не менее 10 миллионов подписей против вторжения США и других зарубежных стран на территорию Боливарианского государства.

"Я благодарен людям, которые собрались на всех площадях республики, чтобы отдать свои подписи за мир и выступить против вмешательства американской империи в дела нашей родины", - написал венесуэльский лидер в Twitter.

Мадуро объявил о сборе подписей несколько дней назад. Коллективное обращение венесуэльского народа планируют направить президенту США Дональду Трампу.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом Боливарианского государства. Белый дом поддержал его заявление и объявил Николаса Мадуро вне закона.

Примеру Вашингтона последовали другие западные государства. Москва выступает против иностранного вмешательства в дела Каракаса и требует урегулировать кризис мирным путем.

Россия предостерегла стороны от втягивания в вооруженный конфликт, который может привести к серьезному ухудщению ситуации в регионе.