Мадуро намерен собрать 10 миллионов подписей против интервенции США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен собрать не менее 10 миллионов подписей против вторжения США и других зарубежных стран на территорию Боливарианского государства.
"Я благодарен людям, которые собрались на всех площадях республики, чтобы отдать свои подписи за мир и выступить против вмешательства американской империи в дела нашей родины", - написал венесуэльский лидер в Twitter.
Мадуро объявил о сборе подписей несколько дней назад. Коллективное обращение венесуэльского народа планируют направить президенту США Дональду Трампу.
Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом Боливарианского государства. Белый дом поддержал его заявление и объявил Николаса Мадуро вне закона.
Примеру Вашингтона последовали другие западные государства. Москва выступает против иностранного вмешательства в дела Каракаса и требует урегулировать кризис мирным путем.
Россия предостерегла стороны от втягивания в вооруженный конфликт, который может привести к серьезному ухудщению ситуации в регионе.
I thank the people who have flocked to the all Bolivar Squares of Venezuela to sign for Peace and in rejection for the interference of the American Empire in our Homeland. Beautiful demonstration of love and conscience. We are going for the 10 [...] https://t.co/GGFw0NRrUN— Nicolás Maduro (@maduro_en) 7 февраля 2019 г.