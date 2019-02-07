С января в России стартовала новая программа переселения из аварийного жилья. О том, как будут выполнять ее дальневосточные регионы и с каким результатом закончилась там реализация старой, узнавали корреспонденты «РГ».

В сахалинском поселке Смирных в конце прошлого года сдали два очередных дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Фото: sakhalin.info

Больше денег - жестче контроль

По программе переселения 2013-2017 годов в Якутии было снесено 490 тысяч квадратных метров аварийного жилья, на что потребовалось 30 миллиардов рублей. Поначалу предполагалось, что на втором этапе масштабы будут примерно такими же. Еще в августе прошлого года речь шла о выделении республике из федерального бюджета 24 миллиардов. Однако местные власти сумели убедить Москву в том, что с такими деньгами проблему здесь не решить. В итоге сумма выросла до 60 миллиардов рублей.

В предстоящие пять лет в Якутии предстоит ликвидировать около миллиона квадратных метров аварийного жилья и расселить 61 тысячу человек. Половина нынешнего года уйдет на подготовку к кампании, да и финансирование начнется лишь в июне. Поэтому, по словам главы регионального минстроя Павла Аргунова, переселить планируют чуть более 260 семей. Но уже с 2020-го на реализацию программы ежегодно будут тратить по 17 миллиардов рублей.

Деньги огромные. В прошлые годы освоением подобных целевых средств занимались муниципалитеты, и далеко не все проходило гладко. В поселке Серебряный Бор Нерюнгринского района люди еще в 2017 году должны были вселиться в пять новостроек. Однако эти многоквартирные дома до сих пор не сданы, хотя строительная компания получила за них от поселковой администрации 760 миллионов рублей. Теперь все финансы будут концентрироваться в специально созданной дирекции жилищного строительства.

- Она станет осуществлять государственный контроль расходования средств при работе с подрядчиками, чтобы не повторилось случаев, как в Серебряном Бору, - отметил глава республики Айсен Николаев.

Чем раньше дом был признан аварийным, тем скорее его переселят, хотя могут быть и исключения. По словам Павла Аргунова, они касаются случаев, когда зданию реально грозит обрушение. Внести коррективы в очередность могут и непредвиденные обстоятельства. Недавно в селе Хатыми Нерюнгринского района сгорел 16-квартирный дом. Он был признан аварийным, но в числе первоочередных не числился. Теперь, когда людям стало вообще негде жить, глава села Сталик Дерягин обратился к региональным властям с предложением обеспечить погорельцев квартирами в рамках программы как можно быстрее.

Снос старого жилья будет осуществляться в основном за счет федеральных средств - софинансирование со стороны республики составит один процент. Могут быть и другие источники. В городе Мирный, к примеру, не попавшие под действие программы старые дома расселят по соглашению между правительством Якутии, городской администрацией и алмазодобывающей компанией.

Решили ускорить

В Приморье новую программу переселения граждан из аварийного жилья начнут раньше, чем она стартует в России в целом. Как известно, общий для всей страны механизм реализации будет разработан к середине этого года, а край уже сейчас собирается потратить собственные средства в расчете на то, что эти суммы потом вернутся в региональный бюджет из федеральной казны. Ранее деньги на переселение шли как из федерального, так и из регионального бюджетов на практически равных условиях, с 2019 года 98 процентов будет выделять федеральный.

- За время действия программы переселения из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, завершено переселение 7,5 тысячи приморцев, расселено более трех тысяч жилых помещений. Не завершилась эта работа только в двух муниципалитетах - Посьетском и Хасанском, где переселения ожидают жители 91 помещения, - говорит и.о. директора краевого департамента градостроительства Евгений Добрынин.

В якутском поселке Серебряный Бор люди еще в 2017-м должны были вселиться в пять новостроек. Однако дома до сих пор не сданы, хотя стройкомпания получила за них 760 миллионов рублей

По закону же, чтобы получить деньги на новую программу по переселению, должна быть полностью выполнена предыдущая. Муниципалитеты подвели край из-за банкротства компании-подрядчика. По словам Добрынина, до конца этого года в Хасане планируется достройка двух многоквартирных домов, в Посьете - одного.

По новой программе в Приморье расселению подлежат 398 многоквартирных домов площадью 107,2 тысячи квадратных метров. В них на территории 30 муниципалитетов проживают более восьми тысяч человек. На их переселение край рассчитывает получить из федерального бюджета 6,7 миллиарда рублей.

Между тем в 11 городских округах и 14 муниципальных районах края аварийными после 1 января 2012 года признано куда больше зданий - 589 многоквартирных и 107 индивидуальных жилых домов. По предварительным данным, Приморью на эти цели потребуется не менее девяти миллиардов рублей. В минстрое предлагают для решения проблемы опереться на привлечение инвесторов. Однако если в крупных городах такой подход еще может сработать, то применить его в районах вряд ли получится.

- Скорее всего, стоимость земли здесь не сможет заинтересовать бизнес настолько, чтобы он занялся расселением аварийных домов, - резюмирует Евгений Добрынин.

Цифры не сходятся

В Хабаровском крае с 2013 по 2017 год расселили 214 аварийных домов, где проживали почти четыре тысячи человек. Для них построили 52 многоэтажки общей площадью 51 тысяча квадратных метров. Но это была лишь капля в море.

По официальным данным, в регионе насчитывается 350 аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года. В очереди стоят 7199 человек, а вот переехать в новое жилье в ближайшие несколько лет смогут не все из них.

С 2019 по 2024 год краю в рамках Национального проекта по развитию Дальнего Востока на переселение из федерального бюджета выделят 3,8 миллиарда руб­лей. Еще 100 миллионов добавит региональная казна. Однако, чтобы полностью решить проблему, потребуется более восьми миллиардов рублей.

На самом деле, по информации АИС "Реформа ЖКХ", изношенного жилья в крае больше. Расхождения возникли из-за того, что в программу оказались внесены неполные сведения. На 1 января 2018 года в системе были данные по 213 аварийным домам в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Бикинском, Комсомольском, Николаевском, Ванинском, Амурском и Верхнебуреинском районах. Постепенно список пополнялся: непригодными для проживания оказались более 400 домов.

- Сейчас площадь аварийного жилищного фонда в крае составляет 130 тысяч квадратных метров. При этом общая площадь ветхого жилищного фонда - 587 тысяч квадратных метров. Из них 262 тысячи - в Хабаровске, - рассказала заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства региона Анжелика Миронова.

Еще одна причина расходящихся цифр в том, что полномочия по признанию жилья аварийным сейчас находятся у муниципалитетов. А они зачастую искусственно затягивают решение вопроса. Ведь жильцов непригодных домов нужно куда-то расселять, а резервного жилфонда в городах и поселениях раз-два и обчелся.

Справляться с проблемой кое-как помогают инвесторы. К примеру, осенью 2017 года землю в центре Хабаровска, на которой стоят 29 довоенных бараков так называемого Гупровского городка, выкупил крупный застройщик. 50 семей уже переехали в благоустроенное жилье, еще 190 получат квартиры до 2025 года.

Могут себе позволить

В правительстве Сахалинской области решили не ждать федеральной помощи, а расселять жильцов аварийных и ветхих домов самостоятельно. Здесь создали соответствующую программу, на реализацию которой региональный бюджет до 2025 года потратит 37 миллиардов рублей. Сумма для других субъектов РФ неслыханная.

- Мы, как всегда, впереди всех регионов, они ожидают, пока будет принят федеральный закон, и начнут его реализацию с учетом федеральных средств. Мы тоже подали на них заявку, но уже начинаем работу. В целом, в соответствии с новым майским указом Владимира Путина, все регионы должны вводить по всей стране около 120 миллионов квадратных метров жилья. В перерасчете на Сахалин - придется увеличить на 50 процентов. Ежегодно планируем вводить 300-350 тысяч, а к 2024-му должны достигнуть показателя в 400 тысяч квадратных метров, - говорит и.о. министра строительства области Татьяна Стаценко.

С начала 2012 года здесь признали аварийными 1089 домов, в которых проживают более 12 тысяч человек. Но расселять власти будут и обитателей ветхого фонда.

В регионе уже создали реестр земельных участков, на которых развернут строительство. В него вошли около 460 территорий в муниципалитетах.

По информации областного правительства, в 2013-2017 годах в рамках соответствующей федеральной программы на Сахалине и Курилах снесли более 260 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Кстати



Южно-Сахалинск станет одним из пилотных городов России, в котором отработают программу по реновации жилья. Процесс начнется, как только правительство страны выпустит соответствующий закон. Благодаря пилотному проекту под снос пойдут в том числе сейсмонеустойчивые дома. Предполагается, что изменениям подвергнутся три квартала, в частности центр города.