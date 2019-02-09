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09.02.2019 09:11
Рубрика: Видео

Блогеры нашли альтернативу зимним шипам

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Зима в северном полушарии в самом разгаре, а это время сезонных водительских лайфхаков и маленьких хитростей. Как открывать замерзший замок и быстро счищать наледь со стекол - это уже знаем. Пришло время поговорить об альтернативной зимней резине.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видеоблогеры разбили джип в попытке научиться "зеркальному" вождению

Над этой темой, кстати, блогеры из "Гараж 54" работают уже давно. В старых выпусках их youtube-канала опробовались и вкрученные в резину шурупы, и наклеенные полоски пластыря, и сваренные из цепей обода, и даже наваренные прямо на диски тысячи гвоздей-"соток". Но изобретательская мысль не стоит на месте и на этот раз они решили прокатиться на наждаке - оклеить старые покрышки полосками крупнозернистой шкурки.

Оценивали хэндмейд-покрытие в сравнении с обычной летней резиной по двум позициям: разгон с места до 40/50 км/ч и торможение со скорости 40 км/ч. Что вышло - смотрите на видео, не будем спойлерить.

Ждем экспериментов с хэндмейд-"липучкой". На клее "момент" пусть покатаются, например, или на старой жвачке.

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#видео #авто