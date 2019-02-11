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Рубрика: Легковые авто

Две модели Nissan подорожали в России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Nissan. Nissan Terrano. Фото: Пресс-служба Nissan.
Nissan Terrano. Фото: Пресс-служба Nissan.

Автомобили в России продолжают дорожать. На этот раз эксперты "Автостата" выяснили, что компания Nissan подняла цены на две модели - кроссовер Terrano и спорткар GT-R.

Terrano подорожал на сумму от 6 до 17 тысяч рублей. В то же время базовая комплектация Comfort (997 тысяч рублей) и топовая Tekna (1 291 000 рублей) сохранили предыдущие ценники.

Nissan GT-R в своей единственной версии с двигателем объемом 3,8 л (555 л.с.) подорожал на 127 тысяч рублей - до 7 626 000 рублей.

Фото: www.facebook.com/jartsev.vladimir
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Отмечается, что последний раз цены на кроссовер повышались в январе текущего года, а спорткар не дорожал с самого начала продаж (автомобиль вышел на российский рынок в июне 2018 года).

Ранее сообщалось, что во второй половине января цены на автомобили в России подняли 32 компании. Некоторые бренды увеличили стоимость на 100 000 рублей и более.

В 2019 году дилеры ожидают роста цен на автомобили до 12%. Дальнейший рост стоимости новых авто может произойти во втором квартале. На это может повлиять множество факторов, в том числе и ослабление курса рубля.

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#Nissan