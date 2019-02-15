Решение Трампа ввести режим ЧП в США может расколоть конгресс

Решение главы Белого дома Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения в США вызвало резкую реакцию демократов и способно привести к острой дискуссии в конгрессе уже в самое ближайшее время.

Отвечая на вопрос журналистов, подаст ли она иск в Верховный суд, чтобы оспорить решение президента о введении чрезвычайного положения, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси дала понять, что может сделать это и данный вопрос является "реальным вариантом". Пелоси обвинила Трампа в том, что он попытался обойти полномочия конгресса и принцип разделения властей, определенный американской конституцией, который дает конгрессу, а не президенту, ключевые полномочия по расходованию бюджета. "Это гуманитарный вызов для нас", - заключила спикер нижней палаты парламента, добавив, что таким же образом Трамп потенциально может "пролоббировать" интересы оружейного лобби, оказавшего ему существенную поддержку во время предвыборной кампании.

В свою очередь, как отмечает Reuters, глава демократического меньшинства в сенате Чак Шумер обвинил Трампа в "грубом злоупотреблении властью во время президентства". В целом демократы, которые после промежуточных выборов шестого ноября получили большинство в палате представителей, дали понять, что подадут иск в суд после того, как Трамп объявит чрезвычайное положение в стране. Это решение они обусловили желанием защитить конституционные полномочия палаты, которая решает то, как расходовать деньги налогоплательщиков США.

Напомним, что ранее в четверг официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила о том, что президент Трамп подпишет законопроект о безопасности границ и федеральных расходах, чтобы предотвратить очередной "шатдаун" (закрытие правительства), а также объявит чрезвычайное положение в стране, чтобы попытаться получить средства для финансирования границы между США и Мексикой. По словам Сандерс, эти меры необходимы для обеспечения национальной безопасности и предотвращения гуманитарного кризиса на границе. Напомним, что "шатдаун", который был произошел в США в конце декабря, привел к закрытию примерно четверти американских государственных ведомств и учреждений, затронув интересы около 800 тысяч госслужащих.

Решение о введении режима ЧП было принято после того, как палата представителей под руководством демократов отказала Трампу в выделении 5,7 миллиарда долларов, которые он требовал для возведения стены. Этот вопрос являлся одним из центральных обещаний, которые он озвучил во время предвыборной кампании 2016 года.

В американском конгрессе предположили, что Трамп может использовать полномочия, которые дает чрезвычайное положение, чтобы перенаправить деньги, уже выделенные законодателями на другие цели, на строительство стены.

Решение президента вызвало неоднозначную реакцию и в стане республиканцев. Если лидер большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что поддержит Трампа в вопросе введения режима чрезвычайного положения, то некоторые советники главы Белого дома предупредили его об опасном прецеденте. Они полагают, что потенциальный будущий президент-демократ может обойти "обойти конгресс и объявить о введении чрезвычайной ситуации" для того, чтобы продавить "давнюю повестку дня", безуспешно продвигаемую "партией осла" на Капитолии: а именно вопросы изменения климата или программу страхования здоровья, которая в свое время была предложена Бараком Обамой, получив название "Obamacare".

Стало известно, что Трамп может подписать закон до вечера пятницы, чтобы предотвратить новое закрытие правительства.