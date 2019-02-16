Лавров: США запретили странам НАТО не посещать брифинг по ДРСМД

Представители большинства стран НАТО не посетили совместный брифинг российских министерств иностранных дел и обороны по Договору РСМД в Мюнхене. Причиной стало соответствующее указание со стороны США, уверен глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Был приказ, у нас нет сомнений, что США сказали натовцам - не надо туда ходить. Оказалось, трое более-менее самостоятельных, которые ослушались", - приводит слова министра ТАСС.

По его словам, исключением составили представители Болгарии, Греции и Турции.

Брифинг был посвящен крылатой ракете 9М729, которая, как ранее указывали в Вашингтоне, нарушает условия ДРСМД.

"Те, кто слышал брифинг, подтверждают, что он был очень профессиональный и достаточно убедительный", - сказал Лавров. Он добавил, что российские военные были готовы отвечать на любые дополнительные вопросы по ракете, однако "насильно мил не будешь".

Напомним, 2 февраля США официально приостановили свое участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сославшись на нарушения его положений со стороны России. Москва отвергает любые обвинения и уверена в том, что США сами нарушали этот договор и теперь нашли удобный предлог для выхода из него.