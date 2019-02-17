Каким будет рубль в преддверии 8 марта

Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты":

- Главными и неоспоримыми драйверами инвестиционных настроений начала следующей недели будут два основных события.

Первое. Это вести с полей сильно затянувшихся торговых переговоров между Дональдом Трампом и Си Цзыньпином.

Второе. Разрешение интриги относительно того, решится ли Дональд Трамп на окончательное и бесповоротное введение state of emergency ("чрезвычайного положения") в США по поводу строительства пограничной стены с Мексикой. Или все же каким-то образом американский президент сможет договориться с "мятежными" оппонентами в стане демократической партии.

Касательно первого, на мой взгляд, рынки воспрянут только в случае предоставления им конкретики, поскольку дежурные фразы о "продвижении" и "дороге к успеху" уже всем изрядно поднадоели.

По второй теме нормальной может считаться лишь ситуация с окончательным и бесповоротным уходом рисков введения Дональдом Трампом национального ЧП, но для этого демократы должны предложить Трампу хоть какие-то "коврижки", поскольку в противном случае будет складываться однозначная картина его поражения в дуэли с оппонентами вокруг той самой пресловутой стены.

Здесь вопрос даже не в том, насколько она нужна для безопасности США (скорее всего, действительно не нужна), сколько в том, обладает ли Трамп хоть какой-то реальной исполнительной властью. А этот вопрос все более и более серьезен.

Тот факт, что баррель сорта Brent торгуется уже выше 65 долларов, при котором справедливый уровень рубля с поправкой на всевозможные санкции (кроме жесткого нефтяного и газового эмбарго, о которых пока вроде речь не идет) - не хуже 64,5 за доллар, говорит о высокой вероятности возвращения отечественной валюты в свой привычный торговый коридор от 65 до 66 рублей за доллар.

Важным чекпойнтом на этом пути станут аукционы по размещению ОФЗ, которые должны состояться в среду 20 февраля. На наш взгляд, новая схема размещения облигаций с неограниченным начальным объемом себя не оправдала. И рынки будут ждать возвращения к классическим параметрам аукционов с таргетированием отсечки доходностей, а не двух параметров одновременно. Если рынки это увидят, они наверняка выразят свое одобрение поддержкой рубля.

Итак, мы полагаем, что из-за вышеупомянутых причин "психологического испуга" рубль в моменте выглядит перепроданным.

И если нефть закрепится на нынешних повышенных уровнях 65 долларов за баррель, то рубль неминуемо возвратится к тренду на размеренное неспешное укрепление. Этому также будет способствовать повышение рейтингов России и российских субъектов со стороны рейтинговых агентств Standard&Poor’s, Moody’s и Fitch.

Касательно длинных выходных 8 марта, можно сказать с уверенностью лишь одно: в моменте отечественная валюта находится под стрессом "фейковых распродаж", и нужно немного подождать, когда она вернется в свой привычный торговый диапазон 65-66 рублей за доллар, находясь в котором, рубль будет более интересен для покупки валюты.

При этом мы даже прогнозируем некоторое укрепление рубля (вплоть до уровня 72) в паре с евро. Хотя в паре с долларом отечественная валюта пока выглядит не слишком привлекательно после возвращения на исходные позиции.