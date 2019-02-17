Вышел новый русский трейлер третьего "Хеллбоя"

Поклонники дилогии Дель Торо дежурно бубнят "Хеллбой уже не тот", но давайте не будем делать преждевременно облыжных выводов: ролики перезагрузки серии, обнародованные на YouTube, выглядит вполне нарядно.

На этот раз в Сети размещена "облегченная" нарезка с рейтингом "+12", содержащая, по сравнению с публикуемыми ранее, одну новую микросцену.

Заметим, что могучего Рона Перлмана, конечно, остро не хватает. Но зато есть Милла Йовович! Она, напомним, сыграла в третьем фильме главного антагониста. Протагониста - Дэвид Харбор (Джим Хоппер из "Очень странных дел"). Иэну "Мистеру Среда" МакШейну досталась роль профессора Брума.

Режиссер - Нил Маршалл ("Псы-воины", "Спуск", "Игра престолов"). Сценаристы - Эндрю Косби ("Два ствола", "Эврика"), практически дебютант Кристофер Голден и автор оригинального комикса Майк Миньола.

По центру сюжета перезапуска - битва Хеллбоя с Кровавой королевой, женой волшебника Мерлина, от исхода которой зависит, ввергнется ли мир в апокалипсис. В смысле - окончательно.

Предыдущие трейлеры можно посмотреть здесь и здесь.

В кино - с 11 апреля.