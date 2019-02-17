Новости

Шнуров посвятил "стихи" избивавшему жен актеру Башарову 17:51
Алла Сурикова: Сергей Юрский чувствовал, что конец близок 17:26
Вышел свежий русский трейлер хоррора "Мы" от создателей "Прочь" 17:20
Автор фильма-победителя Берлинале заявил, что приятно удивлен 16.02.2019
"Как так вышло - непонятно": группа "Чайф" потеряла гитары в Москве 16.02.2019

Вышел новый русский трейлер третьего "Хеллбоя"

Новости
    17.02.2019, 17:09
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Поклонники дилогии Дель Торо дежурно бубнят "Хеллбой уже не тот", но давайте не будем делать преждевременно облыжных выводов: ролики перезагрузки серии, обнародованные на YouTube, выглядит вполне нарядно.

Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел безумный трейлер "Любви, Смерти и Роботов" Дэвида Финчера

На этот раз в Сети размещена "облегченная" нарезка с рейтингом "+12", содержащая, по сравнению с публикуемыми ранее, одну новую микросцену.  

Заметим, что могучего Рона Перлмана, конечно, остро не хватает. Но зато есть Милла Йовович! Она, напомним, сыграла в третьем фильме главного антагониста. Протагониста - Дэвид Харбор (Джим Хоппер из "Очень странных дел"). Иэну "Мистеру Среда" МакШейну досталась роль профессора Брума.

Режиссер - Нил Маршалл ("Псы-воины", "Спуск", "Игра престолов"). Сценаристы - Эндрю Косби ("Два ствола", "Эврика"), практически дебютант Кристофер Голден и автор оригинального комикса Майк Миньола.

По центру сюжета перезапуска - битва Хеллбоя с Кровавой королевой, женой волшебника Мерлина, от исхода которой зависит, ввергнется ли мир в апокалипсис. В смысле - окончательно.

Предыдущие трейлеры можно посмотреть здесь и здесь.

В кино - с 11 апреля.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел безумный трейлер "Любви, Смерти и Роботов" Дэвида Финчера 16.02.2019
Вышел трейлер "каннибальского" сериала "Диета из Санта-Клариты" 16.02.2019
В Сети появился новый фильм режиссера "Района №9" 16.02.2019
Мать Децла Ирина Толмацкая рассказала о последнем разговоре с сыном 16.02.2019
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер второго сезона комедийных "Девчонок из Дерри" 15.02.2019
Вышел трейлер сериала Джорджа Клуни "Уловка-22" с Хью Лори 14.02.2019
Вышел русский трейлер продолжения мультфильма "Холодное сердце" 14.02.2019
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Фото: Джей Джей Абрамс завершил съемки IX эпизода "Звездных войн" 16.02.2019
Чеченский писатель снова подал суд на режиссера "Аватара" 15.02.2019
В новой экранизации "Дюны" сыграют "Аквамен" и Джош Бролин 15.02.2019
⧣ комедия
Фото: twitter.com/bigbangtheory
Отснят последний эпизод сериала "Теория Большого взрыва" 15.02.2019
Нил Гейман: "Благие знамения" будут близки по духу "Доктору Кто" 15.02.2019
"Приключения Паддингтона" станут мультсериалом 15.02.2019