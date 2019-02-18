Новости

В Cочи полицейский сбил насмерть ребенка 17:36
Леонид Якубович прокомментировал раздачу еды на "Поле чудес" 17:30
Александр Беглов включен в состав Совета безопасности РФ 17:28
Госдума 21 февраля рассмотрит поправки о криминальных авторитетах 17:12
В Москве 23 февраля будет холодно и ветрено 17:08
Церковь поддержала инициативу запретить продажу алкоголя до 21 года 17:03
Белорусский оркестр подготовил программу к юбилею Аллы Пугачевой 17:00
Citroen C5 Aircross приедет в Россию с умной подвеской 17:00
Лучшие фильмы "Кинотавра" бесплатно покажут в Москве 16:53
Сбившую насмерть таксиста певицу отпустили после допроса 16:47
Врач рассказал, как суперлуние повлияет на здоровье россиян 16:45
Археологи обнаружили остатки первых построек Севастополя 16:43
Карельские ученые открыли поселение эпохи раннего металла 16:43
В Астрахани лифт с пассажирами упал в шахту 16:43
Во Владимире арестован водитель, протаранивший "живой щит" 16:30
В Чечне в ДТП с Lada и Mercedes погибли два человека 16:29
СМИ подсчитали, во сколько обходится лечение гриппа 16:18
Корвет "Дерзкий" спустят на воду в Петербурге в 2021 году 16:12
У нового Ford Focus появилась "заряженная" версия 16:07
В Петербурге Аничков дворец эвакуировали из-за угрозы минирования 16:01
Фото: Максим Виторган почти не спит 15:59
Депутаты предложили сблизить в СГ подходы по маткапиталу 15:58
Видео: Челябинские студенты слепили снеговика высотой в 8 метров 15:57
В Нижнем Новгороде эвакуированы семь крупных объектов 15:50
В Петербурге назначены главы трех районов 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
18.02.2019 16:53
Рубрика: Культура

Лучшие фильмы "Кинотавра" бесплатно покажут в Москве

Текст: Сусанна Альперина

В прошлом году Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" при поддержке Фонда президентских грантов впервые провел в Москве социальный проект "Безграничные возможности" - серию бесплатных кинопоказов для людей с проблемами зрения и слуха.

Инициатива оказалась настолько полезной, что в этом году подобные показы проведут во второй раз. С 16 по 31 марта в Центре документального кино будут продемонстрированы фильмы-лауреаты 29-го "Кинотавра" - те картины, которые не раз давали повод о себе поговорить за прошедшее после фестиваля время. Это - "История одного назначения" Авдотьи Смирновой, "Подбросы" Ивана И. Твердовского, "Глубокие реки" Владимира Битокова, "Русский бес" Григория Константинопольского, "Кислота" Александра Горчилина и "Сердце мира" Натальи Мещаниновой. Адаптация фильмов для показа будет реализована через современные технологии тифлокомментирования (закадровое описание видеоряда) и субтитрирования.

Уже в прошлом году заполненные залы во время сеансов и желание аудитории общаться с создателями фильмов, знакомиться с актуальным российским кинематографом убедил и организаторов проекта в необходимости последовательно развивать инфраструктуру инклюзивных кинопоказов и проводить их регулярно.

"Кинематограф, как неотъемлемая часть культурной жизни, справедливо считается одним из самых доступных способов проведения досуга и также должен быть открыт максимально широкому спектру населения. Однако люди с проблемами слуха и зрения фактически полностью дезинтегрированы из культурного процесса. Кинотеатров, оборудованных и демонстрирующих фильмы специально адаптированным под эти цели способом, крайне мало. До недавнего времени, пока это не было закреплено законодательно и не было передано в функции государства, киносеансы с тифлокомментариями и субтитрами инициировались и проводились преимущественно благотворительными фондами.

Вот уже многие годы фестиваль "Кинотавр" является главной витриной российского кино, за это время он вырастил несколько поколений кинематографистов, которые формируют портрет российского кино как в нашей стране, так и за ее пределами. На сегодняшний день у людей с ограниченными возможностями слуха и зрения практически отсутствует культура похода в кинотеатры, нет физической возможности увидеть эти фильмы, поэтому главная цель фестиваля "Безграничные возможности" - привлечь внимание к этой проблеме, интегрировать эту категорию людей в социокультурный контекст жизни города, чтобы они смогли почувствовать себя ее полноценными участниками ", - говорится в специальном заявлении организаторов проекта "Безграничные возможности", сделанном перед началом показов кинофильмам.

Культура Кино и ТВ Наше кино 29-й фестиваль "Кинотавр" Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Начало производства самолета МС-21 сдвинулось на 2020 год
Китай получит новые ракеты для С-400
В Кремле заявили о давлении на российские СМИ
Врач рассказал, как суперлуние повлияет на здоровье россиян
ДНР: Взрывами в центре Донецка Киев хотел напугать ОБСЕ