Лучшие фильмы "Кинотавра" бесплатно покажут в Москве

В прошлом году Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" при поддержке Фонда президентских грантов впервые провел в Москве социальный проект "Безграничные возможности" - серию бесплатных кинопоказов для людей с проблемами зрения и слуха.

Инициатива оказалась настолько полезной, что в этом году подобные показы проведут во второй раз. С 16 по 31 марта в Центре документального кино будут продемонстрированы фильмы-лауреаты 29-го "Кинотавра" - те картины, которые не раз давали повод о себе поговорить за прошедшее после фестиваля время. Это - "История одного назначения" Авдотьи Смирновой, "Подбросы" Ивана И. Твердовского, "Глубокие реки" Владимира Битокова, "Русский бес" Григория Константинопольского, "Кислота" Александра Горчилина и "Сердце мира" Натальи Мещаниновой. Адаптация фильмов для показа будет реализована через современные технологии тифлокомментирования (закадровое описание видеоряда) и субтитрирования.

Уже в прошлом году заполненные залы во время сеансов и желание аудитории общаться с создателями фильмов, знакомиться с актуальным российским кинематографом убедил и организаторов проекта в необходимости последовательно развивать инфраструктуру инклюзивных кинопоказов и проводить их регулярно.

"Кинематограф, как неотъемлемая часть культурной жизни, справедливо считается одним из самых доступных способов проведения досуга и также должен быть открыт максимально широкому спектру населения. Однако люди с проблемами слуха и зрения фактически полностью дезинтегрированы из культурного процесса. Кинотеатров, оборудованных и демонстрирующих фильмы специально адаптированным под эти цели способом, крайне мало. До недавнего времени, пока это не было закреплено законодательно и не было передано в функции государства, киносеансы с тифлокомментариями и субтитрами инициировались и проводились преимущественно благотворительными фондами.

Вот уже многие годы фестиваль "Кинотавр" является главной витриной российского кино, за это время он вырастил несколько поколений кинематографистов, которые формируют портрет российского кино как в нашей стране, так и за ее пределами. На сегодняшний день у людей с ограниченными возможностями слуха и зрения практически отсутствует культура похода в кинотеатры, нет физической возможности увидеть эти фильмы, поэтому главная цель фестиваля "Безграничные возможности" - привлечь внимание к этой проблеме, интегрировать эту категорию людей в социокультурный контекст жизни города, чтобы они смогли почувствовать себя ее полноценными участниками ", - говорится в специальном заявлении организаторов проекта "Безграничные возможности", сделанном перед началом показов кинофильмам.