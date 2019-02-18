Посольство назвало провокацией появление российского флага в Солсбери

Посольство РФ в Лондоне прокомментировало появление российского флага на готическом соборе Девы Марии в Солсбери. "На наш взгляд, это добротная провокация, очередная неуклюжая попытка еще раз ассоциировать Россию с печальными событиями, произошедшими в марте 2018-го", - подчеркнули в диппредставительстве.

Напомним, о российском триколоре на соборе сообщила местная газета Salisbury Journal. По данным печатного издания, ночью кто-то забрался на строительные леса, установленные вокруг здания, и вывесил флаг. Газета также опубликовала фотографию большого полотнища с национальными цветами России.

Сотрудники дипмиссии узнали об этом из СМИ. "Никакой официальной информации на этот счет у нас нет", - заявил пресс-секретарь посольства.

В марте прошлого года британские спецслужбы сообщили, что находившиеся в Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж и госизмену, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.

Позднее Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона отвергла эти обвинения.