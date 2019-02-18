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СМИ: В крови Децла не обнаружили следов наркотиков

Поп-музыка
    18.02.2019, 22:33
Текст:   Козьма Лоханкин

СМИ сообщили о том, что, по официальным данным судмедэкспертизы, в крови Кирилла Толмацкого, известного как Децл, не обнаружено следов наркотиков.

Фото: Максим Григорьев/ ТАСС
Мать Децла Ирина Толмацкая рассказала о последнем разговоре с сыном

Как информирует "Пятый канал", в найденных в гримерке рэпера напитках и еде запрещенных веществ не нашли.

Напомним, Толмацкий скончался в начале февраля в своей гримерке после выступления на закрытом мероприятии в Ижевске в возрасте 35 лет. Предварительная причина смерти - остановка сердца.

Также говорится, что в одном из стаканов обнаружен осадок, который еще предстоит изучить. Назначена дополнительная экспертиза.

Ранее мы писали о начале сборе средств на документальный фильм о Децле.

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