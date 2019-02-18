СМИ: В крови Децла не обнаружили следов наркотиков

СМИ сообщили о том, что, по официальным данным судмедэкспертизы, в крови Кирилла Толмацкого, известного как Децл, не обнаружено следов наркотиков.

Как информирует "Пятый канал", в найденных в гримерке рэпера напитках и еде запрещенных веществ не нашли.

Напомним, Толмацкий скончался в начале февраля в своей гримерке после выступления на закрытом мероприятии в Ижевске в возрасте 35 лет. Предварительная причина смерти - остановка сердца.

Также говорится, что в одном из стаканов обнаружен осадок, который еще предстоит изучить. Назначена дополнительная экспертиза.

Ранее мы писали о начале сборе средств на документальный фильм о Децле.