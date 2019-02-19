Букмекеры ставят на победу Лазарева на "Евровидении-2019"

Букмекеры поставили на победу представителя России Сергея Лазарева на песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Тель-Авиве.

По данным сайта eurovisionworld.com, чьи аналитики изучили ставки различных букмекерских контор, шансы Лазарева на победу - около 13%. На процент выше, чем сообщалось ранее.

Следом идут исполнители из Швеции (9%), Италии (7%) и Нидерландов (5%).

Шансы остальных участников конкурса, по мнению экспертов, не выше 3%.

Наименьшая вероятность триумфа - у артистов из Албании, Черногории и Сан-Марино (меньше одного процента).

Полуфиналы "Евровидения" пройдут 14 и 16 мая. 18 мая состоится финал конкурса.

Ранее Филипп Киркоров, соавтор песни Лазарева, рассказал о том, что это будет за произведение ("эпическая баллада").

А певец Билал Ассани, который поедет выступать от Франции, признал себя поклонником Сергея.

Напомним, в 2016 году Лазарев уже представлял Россию на конкурсе, заняв итоговое третье место, но по результатам зрительского голосвания финишировав первым.