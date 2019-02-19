Hyundai выпустит крошечный кроссовер

На автосалоне в Нью-Йорке Hyundai презентует новый кроссовер. Автомобиль будет меньше Kona. В компании уверены, что потенциальный спрос на модели компактных SUV сегодня велик, а потому корейцы возлагают на новинку особые надежды.

Как уточняет портал Motortrend, автомобиль будет заметно отличаться от Kona (его длина - 4165 миллиметров). Новинку построят на иной платформе, она не будет выглядеть как обычный кроссовер.

По словам руководителя глобального дизайн-центра Hyundai Санюп Ли, машина получит динамичный и "смелый" профиль.

Новый компактный кроссовер должен поступить в продажу в конце года. Hyundai планирует представить его на американском рынке, где этот сегмент практически не заполнен.

Прежде в Hyundai официально подтвердили планы выпуска "заряженного" исполнения хэтчбека Hyundai i20. Также стало известно, что российское отделение компании получило Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на i30N.