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Рубрика: В мире

Недовольство США "Северным потоком-2" встревожило Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обеспокоена недовольством США по поводу реализации проекта "Северный поток - 2".

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Новые нормы ЕС могут оставить "Северный поток-2" полупустым

Белый дом пытается настроить против Берлина других членов Евросоюза, в частности Бельгию и Францию. Дело дошло до реальных угроз со стороны американской администрации. Оно и понятно. Соединенные Штаты хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.

Меркель не раз подчеркивала, что Германия рассматривает "Северный поток-2" как коммерческий проект. Москва также неоднократно призывала не воспринимать его как "инструмент влияния".

Напомним, сейчас ведется строительство двух ниток газопровода из России в Германию. Разрешение на прокладку труб по дну Балтийского моря дали Германия, Финляндия и Швеция. Медлит с ответом Дания. Против газопровода активно выступают Украина, Польша, Латвия и Литва.

В мире Европа Германия В мире США Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"
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