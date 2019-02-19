Недовольство США "Северным потоком-2" встревожило Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обеспокоена недовольством США по поводу реализации проекта "Северный поток - 2".

Белый дом пытается настроить против Берлина других членов Евросоюза, в частности Бельгию и Францию. Дело дошло до реальных угроз со стороны американской администрации. Оно и понятно. Соединенные Штаты хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.

Меркель не раз подчеркивала, что Германия рассматривает "Северный поток-2" как коммерческий проект. Москва также неоднократно призывала не воспринимать его как "инструмент влияния".

Напомним, сейчас ведется строительство двух ниток газопровода из России в Германию. Разрешение на прокладку труб по дну Балтийского моря дали Германия, Финляндия и Швеция. Медлит с ответом Дания. Против газопровода активно выступают Украина, Польша, Латвия и Литва.