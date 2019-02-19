Знаменитого тигра Амура оставят в Приморье

Знаменитого тигра Амура, которого недавно едва не отправили из Приморского сафари-парка в Краснодарский зоопарк, передадут в собственность Приморского края. В настоящее время прорабатывается соответствующий механизм, который позволит юридически закрепить тигра на той территории, где он находится сейчас.

Ссылаясь на слова директора регионального департамента охотничьего надзора Дмитрия Панкратова, пресс-служба администрации Приморья сообщает, что в настоящий момент готовятся документы о передаче тигра из Хабаровского края в Приморье.

"На данный момент тигр находится в приморском Сафари-парке. Здесь созданы все условия для его комфортного проживания", - отметил Панкратов.

Напомним, что тигр принадлежит Хабаровскому краю и находится в оперативном управлении местного зоосада, который передал его по программе размножения этого вида сафари-парку. В январе стало известно, что хозяева зверя хотят отправить тигра на Кубань. Против выступили сотрудники приморского сафари-парка, жители края и региональная администрация, которая сначала хоть и не понимала, каким образом она может взять тигра на баланс, тем не менее, отправила ходатайство кураторам программы по размножению тигров с просьбой оставить Амура там, где он живет уже много лет.

Справка "РГ"

Тигр Амур прославился благодаря дружбе с козлом Тимуром, который предназначался ему на обед. Животные подружились и прожили некоторое время в одном вольере. За их историей следили люди со всего мира. Но потом тигр все-таки укусил обнаглевшего козла, после чего рогатому пришлось лечиться. Сейчас их содержат отдельно.