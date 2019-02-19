Новости

В Роспотребнадзоре рассказали, что волнует покупателей молочной продукции 08:25
Директоров пяти школ Дагестана заподозрили в мошенничестве 08:21
ФАС объяснила, почему цены на продукты должны расти 08:01
Знаменитого тигра Амура оставят в Приморье 08:00
В Ленобласти пассажира автобуса арестовали за убийство соседа 07:48
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике увеличилось до 131 07:41
В Якутии три "Урала" провалились под лед, разлились нефтепродукты 07:35
Семьи Камчатки получат 135 тысяч рублей за второго ребенка 07:24
Россияне проголосуют за лучшие идеи по развитию Дальнего Востока 07:19
В Индии участники свадебного шествия погибли под колесами грузовика 07:15
Во Владивостоке установили личность водителя, сбившего семью 07:03
На Камчатке комплексы "Панцирь" и С-400 "уничтожили" цели ракетами 06:52
В США 16 штатов оспорят в суде решение Трампа о режиме ЧП 06:20
Родители бывшего премьера Италии арестованы за мошенничество 05:42
У Курил произошло ночное землетрясение 05:32
В Нью-Дели закрыты десятки отелей из-за нарушений пожарной безопасности 05:32
В США четыре человека погибли в результате стрельбы 04:58
В Каракас доставят 300 тонн лекарств из России 04:52
Депутата из Амурской области обвинили в хранении наркотиков 04:51
В Приамурье двое детей погибли во время пожара в деревянном доме 04:37
Спецпредставитель КНДР занялся подготовкой встречи Трампа и Ким Чен Ына 04:35
В Бурятии ребенку-инвалиду не дали жизненно необходимые лекарства 04:24
Спикер турецкого парламента покинул свой пост для участия в выборах 04:23
Во Владивостоке водитель насмерть сбил на тротуаре мать и ребенка 04:18
Умер автор термина "глобальное потепление" климатолог Уоллес Брокер 04:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
19.02.2019 08:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Знаменитого тигра Амура оставят в Приморье

Текст: Анна Бондаренко

Знаменитого тигра Амура, которого недавно едва не отправили из Приморского сафари-парка в Краснодарский зоопарк, передадут в собственность Приморского края. В настоящее время прорабатывается соответствующий механизм, который позволит юридически закрепить тигра на той территории, где он находится сейчас.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Хабаровский край подарит Приморью знаменитого тигра Амура

Ссылаясь на слова директора регионального департамента охотничьего надзора Дмитрия Панкратова, пресс-служба администрации Приморья сообщает, что в настоящий момент готовятся документы о передаче тигра из Хабаровского края в Приморье.

"На данный момент тигр находится в приморском Сафари-парке. Здесь созданы все условия для его комфортного проживания", - отметил Панкратов.

Напомним, что тигр принадлежит Хабаровскому краю и находится в оперативном управлении местного зоосада, который передал его по программе размножения этого вида сафари-парку. В январе стало известно, что хозяева зверя хотят отправить тигра на Кубань. Против выступили сотрудники приморского сафари-парка, жители края и региональная администрация, которая сначала хоть и не понимала, каким образом она может взять тигра на баланс, тем не менее, отправила ходатайство кураторам программы по размножению тигров с просьбой оставить Амура там, где он живет уже много лет.

Справка "РГ"

Тигр Амур прославился благодаря дружбе с козлом Тимуром, который предназначался ему на обед. Животные подружились и прожили некоторое время в одном вольере. За их историей следили люди со всего мира. Но потом тигр все-таки укусил обнаглевшего козла, после чего рогатому пришлось лечиться. Сейчас их содержат отдельно.

Общество Природа Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Амурский тигр Дружба козла Тимура и тигра Амура
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В США 16 штатов оспорят в суде решение Трампа о режиме ЧП
В Каракас доставят 300 тонн лекарств из России
Американские военные объявили войну русскому чертополоху
Трамп начал угрожать поддерживающим Мадуро военным
Кремль объявил место оглашения Послания Федеральному собранию