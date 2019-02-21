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21.02.2019 13:31
Рубрика: Легковые авто

Российский Renault Arkana рассекретили в Бразилии

Текст: Андрей Полухин
Фото: Юрий Зубко/ РГ Фото: Юрий Зубко/ РГ
Фото: Юрий Зубко/ РГ

Купе-кроссовер Renault Arkana получил патент на промышленный образец в Бразилии. Таким образом созданный в России автомобиль, который пока тщательно скрывают на родине, оказался рассекречен до официальной презентации.

Никаких откровений, впрочем, патентное изображение не несет. Если верить распространившим снимок местным СМИ, то серийный автомобиль полностью повторит черты шоу-кара, представленного в конце августа на Московском международном автосалоне. Отличий нет даже в рисунке колесных дисков и зеркалах заднего вида, которые казались достаточно концептуальными для товарной машины. Однако ранее Renault отдельно зарегистрировал в Национальном институте промышленной собственности Бразилии изображения ряда деталей. И в этом случае зеркала имели более крупную, но простую форму.

Фото: Пресс-служба Renault
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Как сообщает бразильский портал Autos Segredos, модель встанет на конвейер завода в Сан-Жозе-дус-Пиньяйсе (штат Парана) до 2021 года. Как и в России, машину построят на модернизированной платформе B0+. Одной из особенностей новинки станет ее оснащение новым турбированным двигателем Energy TCe объемом 1,3 литра с непосредственным впрыском топлива. Предполагаемая мощность этого агрегата - 170 л.с.

В то же время Noticias Automotivas добавляет, что у Arkana будет полный привод в сочетании с "автоматом", а для переднеприводных кроссоверов предложат вариатор.

О российской спецификации Renault Arkana информации пока гораздо меньше, хотя автомобиль должен выйти на наш рынок уже совсем скоро. "Премьера и старт продаж серийного автомобиля Renault Arkana состоится в первой половине этого года", - подтвердили "РГ" в российском представительстве французской марки.

Фото: Юрий Зубко/РГ/снято на iPhone
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Накануне автомобиль в камуфляже "засветился" в ходе своеобразных испытаний на льду Ладожского озера. Судя по появившимся в Сети кадрам, тестовый кроссовер имел привод на все колеса и мощный двигатель.

Напомним, в опросе, проведенном по заказу "РГ", россияне назвали Renault Arkana самой ожидаемой новинкой 2019 года.

#Renault