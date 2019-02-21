Российский Renault Arkana рассекретили в Бразилии

Купе-кроссовер Renault Arkana получил патент на промышленный образец в Бразилии. Таким образом созданный в России автомобиль, который пока тщательно скрывают на родине, оказался рассекречен до официальной презентации.

Renault Arkana prepara terreno com patente no INPI https://t.co/fnnHtfYSvh pic.twitter.com/kbB6ouE31v — Noticias Automotivas (@automotivas) 21 февраля 2019 г.

Никаких откровений, впрочем, патентное изображение не несет. Если верить распространившим снимок местным СМИ, то серийный автомобиль полностью повторит черты шоу-кара, представленного в конце августа на Московском международном автосалоне. Отличий нет даже в рисунке колесных дисков и зеркалах заднего вида, которые казались достаточно концептуальными для товарной машины. Однако ранее Renault отдельно зарегистрировал в Национальном институте промышленной собственности Бразилии изображения ряда деталей. И в этом случае зеркала имели более крупную, но простую форму.

Как сообщает бразильский портал Autos Segredos, модель встанет на конвейер завода в Сан-Жозе-дус-Пиньяйсе (штат Парана) до 2021 года. Как и в России, машину построят на модернизированной платформе B0+. Одной из особенностей новинки станет ее оснащение новым турбированным двигателем Energy TCe объемом 1,3 литра с непосредственным впрыском топлива. Предполагаемая мощность этого агрегата - 170 л.с.

В то же время Noticias Automotivas добавляет, что у Arkana будет полный привод в сочетании с "автоматом", а для переднеприводных кроссоверов предложат вариатор.

О российской спецификации Renault Arkana информации пока гораздо меньше, хотя автомобиль должен выйти на наш рынок уже совсем скоро. "Премьера и старт продаж серийного автомобиля Renault Arkana состоится в первой половине этого года", - подтвердили "РГ" в российском представительстве французской марки.

Накануне автомобиль в камуфляже "засветился" в ходе своеобразных испытаний на льду Ладожского озера. Судя по появившимся в Сети кадрам, тестовый кроссовер имел привод на все колеса и мощный двигатель.

Напомним, в опросе, проведенном по заказу "РГ", россияне назвали Renault Arkana самой ожидаемой новинкой 2019 года.