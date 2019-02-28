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28.02.2019 11:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ завела дела из-за "китовой тюрьмы" в Приморье

Текст: Анна Бондаренко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пограничное управление ФСБ по Приморскому краю привлекло к административной ответственности ряд организаций за плохое содержание косаток и белух в так называемой "китовой тюрьме" в Приморье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Центра общественных связей ФСБ.

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Дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 8.17 КоАП России "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство" возбуждены в отношении ООО "Афалина", "Белый кит", "Океанариум ДВ", "Сочинский дельфинарий", которые вели добычу, перевозили и оставили животных в морских вольерах в бухте Средней.

Отмечается, что в "ходе производства по делам получены заключения специалистов, свидетельствующие о неудовлетворительных условиях содержания животных, необходимости их выпуска в естественную среду обитания после предварительной адаптации".

Справка "РГ"

В бухте Средняя под Находкой, которую зоологи назвали "китовой тюрьмой", изначально содержалось 90 белух и 11 косаток, отловленных предположительно для продажи в Китай. Большинство - детеныши до года. После нескольких "побегов" морских млекопитающих там осталось 87 белух и 10 косаток. Проверки Владивостокской природоохранной прокуратуры выявили многочисленные нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые поймали животных. Возбуждены уголовные дела о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. С просьбами освободить белух и косаток выступили сын знаменитого исследователя океанов Жака-Ива Кусто ученый Жан-Мишель Кусто, член консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW) Памела Андерсон и знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо.

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ продолжить проверки соблюдения законодательства по добыче и охране морских млекопитающих и изучить вопрос установления требований к содержанию добытых морских млекопитающих. Решить судьбу животных глава государства потребовал к 1 марта.

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