Новости

В Петербурге школьник поджег себя при заправке зажигалки 09:28
Семьи на Камчатке получат больше 40 тысяч за рождение первого ребенка 09:27
США назвали условия для диалога с Россией по ДРСМД 09:25
В Прикамье СК заподозрил чиновника в браконьерстве 09:23
В Новосибирске пострадали пассажиры въехавшего в столб автобуса 09:17
В Петербурге простятся с Жоресом Алферовым 09:07
В Хабаровске авиадебошира приговорили к четырем годам лишения свободы 09:07
Ученый: Косатки из "китовой тюрьмы" смогут адаптироваться на воле 09:05
Японскому гостю Универсиады вернули потерянный паспорт 08:52
Пермячка отсудила 250 тысяч рублей за падение со скользкого крыльца 08:49
Законопроект о доплатах к пенсиям рассмотрят в Госдуме 08:45
На Урале женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме 08:44
Космонавты не попробуют первое "напечатанное" на орбите мясо 08:40
Авиавласти России и США провели позитивные переговоры 08:38
В Красноярском крае сгорел многоквартирный барак 08:31
Власти запретят хостелы в жилых домах 08:25
Врачи извлекли из желудка девочки полтора килограмма волос 08:20
Банк России рассчитывает на стабилизацию ставок по ипотеке 07:15
Сирийские войска уничтожили два форпоста боевиков в провинции Хама 06:39
Отец Децла рассказал про врожденное заболевание сына 06:11
Ученые нашли неожиданную пользу в ожирении 06:05
Клинтон не будет снова баллотироваться на пост президента США 05:40
Ученые нашли новый метод борьбы с раком поджелудочной железы 05:05
В Приамурье скончался избитый отчимом годовалый ребенок 04:51
Крупный пожар на складе с древесиной в Казани ликвидирован 04:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 4 по 10 марта
Что не пропустить по ТВ на неделе с 4 по 10 марта
Легендарный "Зверобой": убийцу "Тигров" БС-3 заметили в Сирии
Легендарный "Зверобой": убийцу "Тигров" БС-3 заметили в Сирии
В "РГ" пройдет пресс-конференция о лицензировании автобусных перевозок
В "РГ" пройдет пресс-конференция о лицензировании автобусных перевозок
05.03.2019 09:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Косатки из "китовой тюрьмы" смогут адаптироваться на воле

Текст: Анна Бондаренко

Косатки и белухи из Центра адаптации (передержки) морских животных, который окрестили "китовой тюрьмы", смогут найти потерянные семьи, если окажутся на воле, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главного научного сотрудника Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН Владимира Ракова.

По его мнению, шанс на это есть в том случае, если животных выпустят там же, где поймали, в Сахалинском заливе.

Как отметил Владимир Раков, мать вынашивает детей два года, еще два года кормит молоком, а потеряв, ищет. Поэтому, долгой адаптации животных, если их выпустят примерно там же, где поймали, не потребуется. К тому же в Сахалинском заливе условия намного лучше, чем в бухте Средняя и всего залива Восток, которые относятся к сильно загрязненным акваториям. Тем не менее, животных можно несколько дней подержать во временно отгороженных вольерах, например, у острова Чкалова в Сахалинском заливе.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Песков прокомментировал ситуацию с косатками в Приморье

Ученый считает, что не должно возникнуть и сложностей с транспортировкой. Таких животных возят на судах, поливают забортной водой из шланга, потом на специальных носилках или сетках опускают в воду, пояснил он.

Кроме того, Владимир Раков заметил, что с решением нужно поспешить, так как состояние косаток и белух уже сейчас оставляет желать лучшего.

"Состояние их плачевное, и при длительном содержании там они будут постепенно вымирать одна за другой. Летом этот процесс ускорится, потому что при более высокой температуре идет более быстрое развитие болезнетворных бактерий и болезней, связанных с инфекцией", - сказал он.

Справка "РГ"

Напомним, в бухте Средняя под Находкой, которую прозвали "китовой тюрьмой", содержали 90 белух и 11 косаток, предположительно отловленных для продажи в Китай. После нескольких "побегов" морских млекопитающих там осталось 87 белух и 10 косаток.

Прокурорские проверки выявили многочисленные нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые поймали животных. Возбуждены уголовные дела о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

Сейчас принимаются меры по возвращению морских млекопитающих в естественную среду обитания. Однако специалисты утверждают, что возвращать их в море сейчас опасно: млекопитающие могут погибнуть. На днях минприроды России заявило о разработке дорожной карты по адаптации к жизни в естественной среде выловленных китообразных.

Освободить морских животнгых призвали голливудские актеры Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо.

Общество Природа Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Законопроект о доплатах к пенсиям рассмотрят в Госдуме
В Петербурге простятся с Жоресом Алферовым
Клинтон не будет снова баллотироваться на пост президента США
Джефф Безос сохранил звание богатейшего человека по версии Forbes
Названа предварительная причина смерти вокалиста The Prodigy Кита Флинта