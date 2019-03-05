Косатки и белухи из Центра адаптации (передержки) морских животных, который окрестили "китовой тюрьмы", смогут найти потерянные семьи, если окажутся на воле, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главного научного сотрудника Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН Владимира Ракова.

По его мнению, шанс на это есть в том случае, если животных выпустят там же, где поймали, в Сахалинском заливе.

Как отметил Владимир Раков, мать вынашивает детей два года, еще два года кормит молоком, а потеряв, ищет. Поэтому, долгой адаптации животных, если их выпустят примерно там же, где поймали, не потребуется. К тому же в Сахалинском заливе условия намного лучше, чем в бухте Средняя и всего залива Восток, которые относятся к сильно загрязненным акваториям. Тем не менее, животных можно несколько дней подержать во временно отгороженных вольерах, например, у острова Чкалова в Сахалинском заливе.

Ученый считает, что не должно возникнуть и сложностей с транспортировкой. Таких животных возят на судах, поливают забортной водой из шланга, потом на специальных носилках или сетках опускают в воду, пояснил он.

Кроме того, Владимир Раков заметил, что с решением нужно поспешить, так как состояние косаток и белух уже сейчас оставляет желать лучшего.

"Состояние их плачевное, и при длительном содержании там они будут постепенно вымирать одна за другой. Летом этот процесс ускорится, потому что при более высокой температуре идет более быстрое развитие болезнетворных бактерий и болезней, связанных с инфекцией", - сказал он.

Справка "РГ"

Напомним, в бухте Средняя под Находкой, которую прозвали "китовой тюрьмой", содержали 90 белух и 11 косаток, предположительно отловленных для продажи в Китай. После нескольких "побегов" морских млекопитающих там осталось 87 белух и 10 косаток.

Прокурорские проверки выявили многочисленные нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые поймали животных. Возбуждены уголовные дела о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

Сейчас принимаются меры по возвращению морских млекопитающих в естественную среду обитания. Однако специалисты утверждают, что возвращать их в море сейчас опасно: млекопитающие могут погибнуть. На днях минприроды России заявило о разработке дорожной карты по адаптации к жизни в естественной среде выловленных китообразных.

Освободить морских животнгых призвали голливудские актеры Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо.