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05.03.2019 14:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые спрогнозировали еще одно землетрясение на Урале

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В районе города Катав-Ивановск, где в ночь на 5 сентября 2018 года произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла, продолжают фиксировать слабую сейсмическую активность.

"В январе-феврале зарегистрировано восемь событий с магнитудой 1.7-1.9 и одно более сильное с магнитудой свыше 2.0 произошло 21 февраля", - сообщается на портале геофизической обсерватории "Арти", которая входит в структуру УрО РАН.

При этом, отмечают ученые, заметно смещение активности к северу на 30-50 километров от эпицентров прошлогодних землетрясений. "Можно предположить, что там формируется новый очаг слабой сейсмической активности, где возможно ожидать события с магнитудой до 4", - прогнозируют эксперты.

Фото: depositphotos.com
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Афтершок магнитудой 4,5 был зафиксирован в Катав-Ивановске 29 сентября. По уточненным данным трясло Южный Урал и в ноябре и в декабре: было зарегистрировано пять слабых событий с магнитудой 1.7-1.9 (по длительности сейсмической записи), и одно ощутимое с магнитудой 3.3 (его приборы засекли 15 ноября).

По прогнозам специалистов, такая ситуация может продолжаться до двух лет. Сейсмоактивность региона постепенно будет понижаться, дойдя до показателей фонового уровня. В Катав-Ивановском районе установили временные сейсмологические станции для получения данных.

По мнению профессора Уральского государственного горного университета Стефана Паняка, опасаться катастрофы местным жителям не стоит, так уральские горы давно "успокоились". "Последнее сильное землетрясение было здесь около ста лет назад - оно отмечалось в горной системе за Первоуральском и составило 7 баллов, это максимальный показатель для региона, при котором уже в зданиях появляются трещины", - сказал ученый в беседе с "РГ" и подчеркнул, что это был редчайший для региона случай.

Общество Наука Общество Природа Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область УрФО Свердловская область
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