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Десятки миллионов: рассекречены гонорары актеров из "Мстителей"

Новости
    26.04.2019, 17:18
Текст:   Олег Усков

Названы "зарплаты" некоторых ведущих актеров "марвеловской" команды "Мстителей", в конце концов согнанных в кучу в ленте "Мстители: Финал" и ей предшествующих опусах линейки.

Суммы, в ряде случаев выглядящие достаточно внушительно, обнародовал ресурс JustJared.

Бри Ларсон, Капитан Марвел, самая сильная женщина всех времен, получила за свой "сольник" пять миллионов долларов.

Фото: youtube.com/ DC
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Тогда как гонорар Роберта Дауни-младшего, начавшийся с полумиллиона долларов за "Железного человека" в 2008-м, к "Финалу" пробил потолок и вырос до пятидесяти миллионов.

Чедвик Боузман, "Черная пантера", заработал два миллиона.

Гонорары Криса "Тора" Хемсворта, недавно признанного "величайшим Мстителем", со скромных 150 тысяч за "сольник" героя 2011 года за фильмы "Тор: Рагнарёк" и "Финал" составили уже по пятнадцать миллионов.

Столько же, по пятнадцать, получил Крис Эванс, Капитан Америка, за картину "Первый мститель: Противостояние" 2016-го и прошлогодних "Мстителей: Война бесконечности".

Черная Вдова Наташа Романова, которую играет Скарлетт Йоханссон, догонит этих двоих по гонорару, когда выйдет уже анонсированный ее "сольник".

Наш отзыв на художественный фильм "Мстители: Финал", начавший бить рекорды задолго до премьеры, смотрите здесь.

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