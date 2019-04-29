Эрдоган пообещал остановить заговор против народа Ливии

Президент Турции пообещал приложить максимум усилий, чтобы остановить вооруженное противостояние в Ливии. Об этом Раджеп Тайип Эрдоган заявил во время телефонного разговора с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем. Происходящее турецкий лидер назвал "заговором против народа".

Напомним, с 2011 года в Ливии царит двоевластие. На востоке страны заседает избранный народом парламент, поддерживаемый Ливийской национальной армией. А на западе (в Триполи) правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство (ПНС). Оно контролируют небольшую территорию.

В начале апреля командующий ЛНА Халиф Хафтар объявил о начале наступления на столицу. Уеж почти месяц на окраинах Триполи идут бои, в ходе которых погибли 254 человека.

"За фельдмаршалом стоит хорошо оснащенная и подготовленная армия. Кроме того, он контролирует большую часть территории страны, в том числе нефтеносные районы", - рассказал "РГ" доцент РАН отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Ильгар Мамедов.