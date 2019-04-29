Отцу полковника Захарченко дали 4 года колонии

Новости

В Госдуму внесены поправки в целях борьбы с аптечной наркоманией 13:25
Под Иркутском из-за пожара эвакуировали 60 детей 13:23
В Уфе продлили арест двоим экс-полицейским, обвиняемым в изнасиловании 13:18
Апрель 2019 года вошел в шестерку самых сухих месяцев 13:15
Крым возглавил медиарейтинг инвестпривлекательности регионов России 13:13
Ученые рассказали о новом виде промысла у неандертальцев 13:13
Россия передала Киргизии вертолеты и броневики 13:13
В Великобритании загорелся лес Винни-Пуха 13:08
Песков: Выводы по реализации закона об оскорблении власти делать рано 13:07
Освобождавшему Беларусь 100-летнему ветерану подарили трактор 13:02
В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви 12:59
Кроссовер Chery стал самым востребованным "китайцем" с пробегом 12:41
Десятки московских улиц перекроют из-за репетиции Парада Победы 12:37
ВТБ снизил ставку по льготной ипотеке до 5 процентов 12:29
Сатанисты подали в суд на власти Массачусетса за отказ в установке пентаграммы 12:25
В Джоне Сноу узнали персонажа русских сказок 12:23
Власти Индонезии решили перенести столицу с острова Ява 12:17
В Забайкалье собрали 600 тысяч рублей для погорельцев 12:07
Жительница Югры отдала два миллиона продавцам чудо-пластырей 12:00
Минск рассчитывает на развитие контактов с Советом Европы 12:00
Разведчик из ОАЭ покончил с собой в турецкой тюрьме 11:52
Власти Бразилии решили избавиться от философии в университетах 11:51
В Подмосковье на акции "Лес Победы" высадят 51 тысячу деревьев 11:51
Renault Arkana официально представят в Москве 22 мая 11:47
Эксперты предсказали дорожные пробки и очереди в терминалах 30 апреля 11:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали, в каком море вода самая теплая
В Гидрометцентре рассказали, в каком море вода самая теплая
Шесть главных изменений, которые скоро произойдут в школах и вузах
Шесть главных изменений, которые скоро произойдут в школах и вузах
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
29.04.2019 12:45
Рубрика: Происшествия

Отцу полковника Захарченко дали 4 года колонии

Текст: Иван Петров

Мещанский районный суд Москвы признал виновным в растрате средств банка "Московское ипотечное агентство" Виктора Захарченко - отца бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД России полковника Дмитрия Захарченко - и приговорил его к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости

Захарченко-старший обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ. Согласно приговору, Виктор Захарченко совершил растрату, то есть хищение вверенного ему чужого имущества. Преступление было совершено "с использованием служебного положения в составе организованной группы в особо крупном размере".

Фото: Константин Бахарев/РГ
Подростка осудили на семь лет за поножовщину в пермской школе

Другого фигуранта этого же дела - бывшего председателя правления вышеуказанного банка Владимира Корьевкина - суд приговорил к 4,5 годам колонии. Ему также назначен приговором штраф, но уже в размере 900 тысяч рублей.

Напомним, гособвинение просило суд назначить Захарченко наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей. Для Корьевкина прокурор просил шесть лет колонии общего режима с аналогичным штрафом.

Согласно материалам уголовного дела, Захарченко-старший ежемесячно получал в банке, в который был фиктивно трудоустроен, зарплату в 30 тысяч рублей, а также премию в 120 тысяч рублей. Корьевкину вменяется растрата 1,7 млн рублей банка, Захарченко - пособничество в растрате около 4,5 млн рублей.

Фото: wikipedia.org
Автомобили экс-полковника Захарченко проданы за 6 млн рублей

Подсудимые не признали вину, их адвокаты настаивали на оправдательном приговоре.

Напомним, сыну Виктора Захарченко - бывшему врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко инкриминируется получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей. В настоящее время его дело рассматривает Пресненский суд Москвы.

Происшествия Правосудие Суд Дело о миллиардах полковника Захарченко
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о перспективах решения выдать паспорта РФ украинцам
В Госдуме рассказали о дальнейшем снижении трат на закупку вооружений
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе
Эксперты предсказали дорожные пробки и очереди в терминалах 30 апреля
Представитель Алсу сообщила об угрозах в адрес певицы