Отцу полковника Захарченко дали 4 года колонии

Мещанский районный суд Москвы признал виновным в растрате средств банка "Московское ипотечное агентство" Виктора Захарченко - отца бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД России полковника Дмитрия Захарченко - и приговорил его к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей.

Захарченко-старший обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ. Согласно приговору, Виктор Захарченко совершил растрату, то есть хищение вверенного ему чужого имущества. Преступление было совершено "с использованием служебного положения в составе организованной группы в особо крупном размере".

Другого фигуранта этого же дела - бывшего председателя правления вышеуказанного банка Владимира Корьевкина - суд приговорил к 4,5 годам колонии. Ему также назначен приговором штраф, но уже в размере 900 тысяч рублей.

Напомним, гособвинение просило суд назначить Захарченко наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей. Для Корьевкина прокурор просил шесть лет колонии общего режима с аналогичным штрафом.

Согласно материалам уголовного дела, Захарченко-старший ежемесячно получал в банке, в который был фиктивно трудоустроен, зарплату в 30 тысяч рублей, а также премию в 120 тысяч рублей. Корьевкину вменяется растрата 1,7 млн рублей банка, Захарченко - пособничество в растрате около 4,5 млн рублей.

Подсудимые не признали вину, их адвокаты настаивали на оправдательном приговоре.

Напомним, сыну Виктора Захарченко - бывшему врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко инкриминируется получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей. В настоящее время его дело рассматривает Пресненский суд Москвы.