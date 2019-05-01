Три европейские авиакомпании отменили рейсы в Каракас

Испанские авиакомпании Air Europa и Iberia отменили запланированные на 1 мая рейсы в столицу Венесуэлы из-за сложной ситуации в стране. А самолет другого европейского перевозчика - Air France - развернули в воздухе. Компания извинилась перед пассажирами, подчеркнув, что безопасность всех находящихся на борту - "абсолютный приоритет".

В сообщении Air Europa говорится, что пока не принято решение об отмене рейсов со 2 по 10 мая. Но тем, кто уже купил билеты в Каракас, предложили обменять их на рейсы до Боготы (Колумбия), Гуаякиля (Эквадор) или Кито (Эквадор). Также перевозчик готов вернуть деньги.

Напомним, утром 30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо призвал народ и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода". Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что вооруженные силы страны полностью остаются на стороне "конституции и легитимных властей".